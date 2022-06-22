İsveç’i esir alan PKK/YPG ajandası! İşte yalanlar ve gerçekler
Türkiye'nin NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te terör örgütü YPG/PKK, başkent Stockholm'den sonra Göteborg'da da gövde gösterisi yaptı. Terörle işbirliği deşifre olan ve hesap vermesi gereken İsveç, hiç sıkılmadan bir de Türkiye'ye yönelik yalan ve iftira furyası başlattı.
NATO'ya üye almaya kalkışan ancak terör örgütlerinin yuvası haline gelen Türkiye'nin vetosu ile karşılaştı. Terör örgütlerine karşı durmaksızın mücadele veren Türkiye, İsveç'ten terörün temizlenmesini istiyor. Bunun aksine ülkede PKK/YPG mensupları faaliyetlerine devam ediyor. Bunun üzerinden bir takım algılar oluşturulmaya çalışılıyor. İşte yalanlar ve gerçek:
TÜRKİYE'DEN MUHALİFLER DEĞİL TERÖRİSTLER KAÇIYOR
Türkiye etnik ayrım yapmaksızın tüm sığınmacılara kapısını açıyor. Yasadışı yollarla ülkeye girmek isteyenler engelleniyor, suça bulaşanlar sınır dışı ediliyor.
KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR
Meşru seçimlerle Türk halkı tarafından seçilen Başkan Erdoğan "Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir" düşüncesini taşıdığını defalarca açıkladı.
Terör örgütü ise kaçırdığı kadın ve çocuklara tecavüz ediyor, bu durumdan şikâyetçi olanlar örgüt tarafından cezalandırılıyor.
İSVEÇ, TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR
Terör örgütü sempatizanları bu sözlerle örgütün seçilmiş bir cumhurbaşkanı olan Erdoğan'a savaş açtığını da itiraf ediyor. Bu ifadelerle ortaya atılan "demokratik güç" oldukları iddiası da kendi içinde çürütülüyor. Erdoğan, Batılı ülkeleri sığınağı haline getiren FETÖ üyesi teröristlerin Türkiye'de gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birine imza attı.
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