İsveç’i esir alan PKK/YPG ajandası! İşte yalanlar ve gerçekler

KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR

Meşru seçimlerle Türk halkı tarafından seçilen Başkan Erdoğan "Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir" düşüncesini taşıdığını defalarca açıkladı.

Terör örgütü ise kaçırdığı kadın ve çocuklara tecavüz ediyor, bu durumdan şikâyetçi olanlar örgüt tarafından cezalandırılıyor.