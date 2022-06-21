NATO Zirvesi'ne Türkiye damgası! İsveç ve Finlandiya'ya karşı kararlı duruş
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik çalışması gündeme geldi. Türkiye'nin söz konusu ülkelere karşı çıkması masadaki konuların en önemlisiydi. 2 ülkenin de terör örgütlerine destek vermesinden dolayı Türkiye'nin onayını alaması dış basında geniş yer buldu.
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulundu. İskandinav ülkelerinin bu talebini Türkiye, törere destek verdikleri gerekçesiyle reddediyor.
Dün ise gözler Belçika'nın başkenti Brüksel'de idi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey isimler kritik NATO Zirvesi için bir araya geldi.
Görüşmeyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in özel kalemi hazırladı. Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen görüşme sonrasında yapılan ilk açıklama görüşmenin 'yapıcı' olduğu yönünde oldu.
Ancak Al-Monitor isimli medya kuruluşuna konuşan bazı yetkililer, Türk heyetinin İsveç ve Finlandiya konusunda geri adım atmayı kabul etmediğini dile getirdi.
Kaynaklara göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olan YPG'ye desteğini kesme talebinde bulundu.
Bunun yanı sıra İskandinav ülkelerinden terör örgütü FETÖ ile mücadelede de iş birliği istendi.
Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Brüksel'de bulundu.
Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtti.
Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?
- 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne?
- Ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...
- Survivor kim elendi son dakika? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte eleme adayı isim...