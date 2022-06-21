NATO Zirvesi’ne Türkiye damgası! İsveç ve Finlandiya’ya karşı kararlı duruş

Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtti.

Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etti.