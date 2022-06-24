Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya teröre destek tepkisi! Verecek tavizimiz yok
Malatya'da gençlerle buluşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularını değerlendirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin PKK/YPG'yi meşrulaştırmaya çalıştığını dile getirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi için desteği bırakması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yoktur." dedi.
Burada konuşan Çavuşoğlu, milletten aldıkları güçle 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozduklarını söyledi. Bölgeye refah getirecek politikaları hayata geçirip, uluslararası siyasete yön verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
"DERTLERİ PKK'YI, YPG'Yİ GÜÇLENDİRMEK"
Terörle mücadele noktasında da Türkiye'nin her türlü çalışmayı yürüttüğünü vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti;
"Terörle mücadele ve güvenliğimizi korumak için yeri geldiğinde tereddüt etmeden sınırımızın ötesine geçiyoruz. Bazen telefon açıyorlar ve 'Endişe duyuyoruz' diyorlar. Terör örgütünün saldırıları sonucunda askerimiz, polisimiz veya sivillerimiz şehit oluyor. Şehitlerimiz için endişe duyuyor musunuz? Neden sadece terör örgütleriyle ilgili endişe duyuyorsunuz? Mazeretleri çok; kem küm, efendim uluslararası hukuk. Sanki bir uluslararası hukuku bilmiyoruz. Sivilleri öne sürüyorlar, Türk milleti savaşın en acımasız olduğu dönemlerde bile sivilleri koruyan, kalkan olan bir millettir. Bizim askerimiz, polisimiz her yerde siviller konusunda herkesten daha fazla hassastır."
"Dertleri PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek. Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonumuzla da teröristleri bölgeden temizliyoruz. O bölgeden teröristleri temizlerken sadece Irak'ın güneyinde değil; özellikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize de destek veriyoruz. Çünkü Kürtlerin en büyük düşmanı PKK terör örgütüdür."
İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI
Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin ise şunları söyledi;
"Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yoktur. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinde bu anlamda sapasağlam duruyoruz. Bizim onlardan isteklerimiz, beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil ki teröre destek veriyorsunuz, vermeyin. Teröristlere ülkenin kapılarını açıyorsun, barındırıyorsun, her türlü faaliyetlerine izin veriyorsun, terörizmin finansmanına göz yumuyorsun; çocukların Kandil'e, Suriye'ye, o bölgelere zorla götürülmesine vesile oluyorsun, onların bu çalışmalarına fırsat veriyorsun, engellemiyorsun."
"İkincisi müttefik olmak istiyorsan; Türkiye'yi düşman bir ülke gibi göremezsin, terörle mücadelesinden dolayı ambargo uygulayamazsın. 'Bunları uygularım dersen; NATO'ya da üye olamazsın, bu kadar basit. Yunanistan gibi Makedonya'ya 'İsmini değiştir' demiyoruz. İsmini değiştirmek, bir ülkeye için ne kadar zor, biliyorsunuz. Bir millet için bunu kabul etmek ne kadar zor biliyorsunuz. Yunanistan bu şımarıklığı yaparken, 12 sene Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini engellerken neredeydiniz? O zaman dayanışma neredeydi? Şimdi bunlara bir şey demiyorlar."
"Sürekli bize 'Dayanışma, güvenlik önemli, onlar da korkuyorlar' diyorlar. Tamam, onları korkusu meşru olabilir buna bir itirazımız yok. Fakat Türkiye'nin terörle ilgili endişeleri meşru değil mi? NATO'nun düşman olarak gördüğü unsurlara baktığınız zaman bir tanesi terör değil mi?"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?
- 2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?
- Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
- Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
- Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 25 Haziran Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...
- Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...
- Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erken" ve "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkede vatandaşlarıdır?
- Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
- Dolar neden düşüyor? 24 Haziran Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar ve EURO son dakika neden düştü?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Ödeme tarihleri...
- 700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete'de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...