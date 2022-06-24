Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan İsveç ve Finlandiya’ya teröre destek tepkisi! Verecek tavizimiz yok

"DERTLERİ PKK'YI, YPG'Yİ GÜÇLENDİRMEK"

Terörle mücadele noktasında da Türkiye'nin her türlü çalışmayı yürüttüğünü vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti;

"Terörle mücadele ve güvenliğimizi korumak için yeri geldiğinde tereddüt etmeden sınırımızın ötesine geçiyoruz. Bazen telefon açıyorlar ve 'Endişe duyuyoruz' diyorlar. Terör örgütünün saldırıları sonucunda askerimiz, polisimiz veya sivillerimiz şehit oluyor. Şehitlerimiz için endişe duyuyor musunuz? Neden sadece terör örgütleriyle ilgili endişe duyuyorsunuz? Mazeretleri çok; kem küm, efendim uluslararası hukuk. Sanki bir uluslararası hukuku bilmiyoruz. Sivilleri öne sürüyorlar, Türk milleti savaşın en acımasız olduğu dönemlerde bile sivilleri koruyan, kalkan olan bir millettir. Bizim askerimiz, polisimiz her yerde siviller konusunda herkesten daha fazla hassastır."