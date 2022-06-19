Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

İbranice yayın yapan Yedioth Ahranoth gazetesi "İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara'da merasim kıtasıyla karşılandı" başlığını atarken, İsrail'den 2008'den bu yana ilk defa üst düzey bir ismin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu isim için devlet merasimi düzenlendiğini kaydetti. Gazete ayrıca Herzog'un bu ziyaret öncesi söylediği "Diyaloğumuz var. Her konuda anlaşamayacağız. İlişkileri yeniden dikkatli biçimde inşa etmeye çalışacağız." şeklindeki ifadelerine yer verdi.

İsrail'in İngilizce yayın yapan televizyon kanalı İ24 de internet sitesinde, Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. İ24, Erdoğan'ın sözlerini "Erdoğan: İsrail ile ilişkileri geliştirmek bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır." şeklinde okuyucularına duyurdu.