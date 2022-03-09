Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile düzenlenen ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları

İKİ BAKAN İSRAİL'E GİDİYOR

Türkler ve Museviler yıllarca barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerini vermiştir. Koronavirüs salgını ile beraber dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Antisemitizm, İslam düşmanlığı, ırkçılıkla karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Görüşmemizde Ukrayna, Doğu Akdeniz, güncel ve bölgesel meseleleri ele aldık. Özellikle Dışişleri Bakanımızın bu ziyaretin ardından Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum."

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR AN"

Daha sonra sözü alan konuk İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim ve ben Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyarete davet ettiğiniz için biraz önce sona eren verimli toplantımız için teşekkür ederim. Benim buradaki ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz diyaloğun devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinde çok önemli bir andır.

Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin temellerini atmaktır. Halklarımız arasında ilişkilerimiz çok eskidir. Güçlü tarihi, dini, kültürel kökleri vardır. Çok sayıda kadın erkek, lider, haham, şair, tüccar ve girişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki yahudi tarihinin geçmişinin sadece bir parçasıdır.

İlişkilerimiz son zamanlarda ne yazık ki bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki karşılıklı saygı temellerinde incelenip bölgesel ve küresel duyarlılıkla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırıldığı bölgeyi çarpıcı bir işbirliğini yapabilir ve yapmalıdır.

Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. Zikrettiğiniz diyaloğun devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız.