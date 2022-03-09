Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile düzenlenen ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile düzenlenen ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Ortak basın toplantısı öncesi iki lider arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile düzenlenen ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu.
İLİŞKİLERDE YENİ DÖNÜM NOKTASI
"Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönüm noktası olacağına inanıyorum. Türkiye İsrail ilişkilerinin gelişmesi, güçlenmesi, ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük öneme sahiptir.
Başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere muhtelif alanlarda işbirliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz özellikle önem taşıyor. Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın artış gösterermiştir. 2022'de bu rakamı 10 milyar dolara çıkaracağımıza inanıyorum.
ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU
Bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz.
Türkiye İhracatçılar Meclisimizin organizasyonuyla 90 kişilik heyetimiz İsrail'de verimli temaslarda bulundu. İş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.
"FİLİSTİN HASSASİYETİMİZİ PAYLAŞTIK"
Görüşmemizin temel unsurlarından biri tabiatıyla Filistin meselesiydi. Konuya dair yaklaşımımızı ve hassasiyetle paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılmasına, iki devletli çözüm vizyonuna verdiğimiz önemi ifade ettik. Mescid-i Aksa'nın dini kimliğine, kutsiyetine atfettiğimiz önemin altını çizdik.
Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı hususunda İsrailli makamların desteğini özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.
İKİ BAKAN İSRAİL'E GİDİYOR
Türkler ve Museviler yıllarca barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerini vermiştir. Koronavirüs salgını ile beraber dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Antisemitizm, İslam düşmanlığı, ırkçılıkla karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Görüşmemizde Ukrayna, Doğu Akdeniz, güncel ve bölgesel meseleleri ele aldık. Özellikle Dışişleri Bakanımızın bu ziyaretin ardından Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum."
"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR AN"
Daha sonra sözü alan konuk İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, şu ifadeleri kullandı:
"Eşim ve ben Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyarete davet ettiğiniz için biraz önce sona eren verimli toplantımız için teşekkür ederim. Benim buradaki ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz diyaloğun devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinde çok önemli bir andır.
Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin temellerini atmaktır. Halklarımız arasında ilişkilerimiz çok eskidir. Güçlü tarihi, dini, kültürel kökleri vardır. Çok sayıda kadın erkek, lider, haham, şair, tüccar ve girişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki yahudi tarihinin geçmişinin sadece bir parçasıdır.
İlişkilerimiz son zamanlarda ne yazık ki bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki karşılıklı saygı temellerinde incelenip bölgesel ve küresel duyarlılıkla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırıldığı bölgeyi çarpıcı bir işbirliğini yapabilir ve yapmalıdır.
Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. Zikrettiğiniz diyaloğun devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız.
İSRAİL LİDERİNDEN NAZIM HİKMET ŞİİRİ
Modern çağın en büyük Türk şairinden biri olan Nazım Hikmet, Yaşamaya Dair adlı şiirinde şu satırları yazmıştır:
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
Yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin,
Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,
Yaşamak yani ağır bastığından.
Bugün şairin dediği gibiyiz. Biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek, güven ve saygı yoluna çıkmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinden anlaşmak zorundayız. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelik çözmeye çalışacağız.
Hem sizin milletiniz ve hem de benim milletim Allah'a inananların babası olan Hz. İbrahim'in çocuklarıyız. İnanıyorum ki siz ve ben aslında burada hepimizin anladığı bir şeyi kanıtlıyoruz. Aramızda iyi bir ortaklık, komşuluk hepimiz için önemlidir. Hepimiz, tüm dinlerin mensupları Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar yan yana, barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız.
İSTİKRAR VE BARIŞ VURGUSU
Bölgede istikrar, barış ve güvenliği tesis etmemiz için birlikte çalışmamızı diliyorum. Hükümetimiz de her zaman inanç hürriyetini koruyan bir hükümettir. Son haftalarda bir kez daha savaşların ne kadar kötü olduğunu, buna karşılık istikrarlı bir dünya düzenin, ülkeler ve halklar arasında köprüler kurmanın önemli olduğunu gördük.
Ukrayna'daki savaş çok kan dökülmesine neden olmaktadır, insani felakettir. Ayrıca yarın ülkenizde yapılacak olan önemli zirveye vesile olan çabalarınızı çok takdir ediyorum.
Bugünlerde biz bütün dünyaya başka bir yön seçtiğimizi belirtmek istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum.
Dua ediyorum ki Tanrı yanımızda olsun ve yeni yolumuzda bize rehberlik etsin."
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı. Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Herzog, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
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