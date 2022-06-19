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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kosova'da kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Kosova’da kritik görüşme

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’da Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

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