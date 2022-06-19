Kahramanmaraş’ta şehit ile gazi babaları için etkilik yapıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde Heyecan Bahçesi Mesire Alanı'nda yapılan faaliyette, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman şehit ve gazi babalarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Coşkun, programda, şehit ve gazi babalarıyla böylesi önemli bir günde bir arada olmanın gururunu yaşadığını söyledi.