Son dakika: Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u resmi törenle karşıladı

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Herzog, deftere şunları yazdı:

"Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedileştiren bu tarihi mekanı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık.

Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca iş birliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım.