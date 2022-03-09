Son dakika: Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı
Son dakika haberi... Türkiye ile İsrail ilişkileri yeni bir döneme giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak heyetler arası görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ankara ziyareti öncesi, "iki ülke arasındaki diyaloğu geliştirme" mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı.
Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Herzog, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Herzog, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Herzog, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Herzog, deftere şunları yazdı:
"Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedileştiren bu tarihi mekanı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık.
Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca iş birliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım.
Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.
Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Herzog, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.
14 YIL SONRA BİR İLK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.
Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.
İSRAİL'DEKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ
İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.
Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.
Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.
Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.
İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti.
Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.
Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti.
Bu arada Başkan Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.
Başkan Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.
Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.
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