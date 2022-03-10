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Emine Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal Herzog’u ağırladı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Emine Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal Herzog’u ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un eşi Michal Herzog’u ağırladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, ziyarete ilişkin sıcak mesajlar verdi.

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