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Son dakika: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye geliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs'e ziyaret gerçekleştirecek. Kalın, önce Filistin lideri Abbas ardından da İsrail tarafı ile görüşecek.

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