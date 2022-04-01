Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Görüşmede enerji alanında yapılan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, Herzog'a Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti. İşte görüşmenin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.
İSRAİL'E TAZİYE MESAJI
İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.
FİLİSTİN İLE TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.
MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞ ENGELLENMEMELİ
Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.
KARŞILIKLI KUTLAMALAR
Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
Ayrıntılar geliyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2022: Diyanet tüm illerin sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya...
- 2022 fındık destekleme dönüm parası ne zaman yatacak? Fındık destekleme ödemesi yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Teravih namazında okunan dualar: Teravihe başlamadan önce, aralarında, her dört rekatın sonunda hangi dua okunur?
- Sahur vakti saatleri 2022: Diyanet 2 Nisan Cumartesi sahura ne zaman, saat kaçta kalkıyoruz? İl il sahur vakitleri...
- Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir?
- Bu yıl teravih namazı kılınacak mı? 2022 cemaatle camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika açıklaması
- Mart ayı enflasyon beklentisi son dakika: 2022 Mart enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?
- İlk teravih bugün mü? 1 Nisan teravih namazı var mı? 2022 Ramazan'ın ilk teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak?
- Oruçluyken kan verilir mi? Kan vermek orucu bozar mı? Kan aldırmak orucu zedeler mi? Diyanet açıklaması
- Lazer epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken ağda ve lazer epilasyon yapılır mı, oruç bozulur mu? Diyanet duyurdu
- HOŞGELDİN RAMAZAN! 2022 Ramazan ayı mesajları burada! En güzel, dualı, kısa ve öz resimli Ramazan mesajları
- JTI sigara zammı var mı? 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar? Son durum