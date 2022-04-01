Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

KARŞILIKLI KUTLAMALAR



Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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