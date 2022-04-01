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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ele alındı. Görüşmede enerji alanında yapılan işbirliğinin sürdürüleceği belirtildi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, Herzog'a Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti. İşte görüşmenin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

İSRAİL'E TAZİYE MESAJI

İsrail'in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.

FİLİSTİN İLE TANSİYON DÜŞÜRÜLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞ ENGELLENMEMELİ

Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

KARŞILIKLI KUTLAMALAR

Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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