İsrail basını Başkan Erdoğan ile Herzog’un görüşmesini gündeme aldı! Buzlar eriyor

İlişkilerdeki kırılma noktası olarak 2010 Mavi Marmara katliamına dikkati çeken gazete, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mavi Marmara olayından bu yana biriken acı duygular ve İsrail başbakanları ile Türk liderliği arasındaki karşılıklı suçlama ve tehditler; güvene dayalı sağlıklı bir ilişki, karşılıklı çıkar zeminini oluşturacak büyük bir ortak hareket, iyi niyet ve dayanışma gerektirecek derin bir uçurum yarattı.

Bu, her iki ülke için de değerli ve gerekli bir yatırım. Analistler zaten kar ve zarar, maliyet ve fayda ve de tavizlerin kapsamını hesaplamakla meşguller. Ancak şimdi vurgulanması gereken, İsrail ve Türkiye ilişkisinin, dibe vurmaması gereken doğal bir ittifak olduğu gerçeğidir."

Yaşanan olumlu gelişmelerin, İsrail ve Türkiye arasındaki tüm farklılıkların birdenbire çözüleceği anlamına gelmediğine de dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin Filistin meselesi ve yerleşimler konusunda net ve sağlam bir duruşu var." ifadelerine yer verildi.

Gazete, "Türkiye'deki cumhurbaşkanları toplantısının; Ankara ve Tel Aviv'e karşılıklı büyükelçilerin atanması, Erdoğan'ın İsrail'e ziyaretle karşılık vermesi ve iki hükümet arasında resmi iş birliği anlaşmaları gibi diplomatik meyvelerini acilen vermesini ummalıyız. Karşılıklı çıkarlar ve bunlara ulaşmak için mekanizmalar geliştirilebilir ve bu topraklardaki çatışmaları çözmek için yapıcı bir atmosfer oluşabilir." görüşünü paylaştı.