İBB’ye ironik tepki: Gelmeyen İETT otobüsleri için şarkı listesi! ’Ulaşamayanlar’ etiketiyle sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşıma sistemini altüst etti. Günlük seyahatinde toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar kimi zaman arızalanıp yolda kalan kimi zaman da yanan otobüsler nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. İBB yönetimine yönelik tepkiler ve şikayetler iletilmesine rağmen çözüm bulamayan vatandaşlar bu sefer tepkilerini ironik bir şekilde dile getirdi.