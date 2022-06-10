İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen İETT otobüsleri için şarkı listesi! 'Ulaşamayanlar' etiketiyle sosyal medyada gündem oldu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerin sürekli arızalanması, yanması, yolda kalması nedeniyle seferlerin aksamasına vatandaşlardan ironik bir tepki geldi. Otobüse binmek için eskiye nazaran daha uzun süre durakta beklemek zorunda kalan İstanbullular için İETT duraklarına, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi içeren karekodlu stickerler yapıştırıldı. 'Ulaşamayanlar' etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşıma sistemini altüst etti. Günlük seyahatinde toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlar kimi zaman arızalanıp yolda kalan kimi zaman da yanan otobüsler nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. İBB yönetimine yönelik tepkiler ve şikayetler iletilmesine rağmen çözüm bulamayan vatandaşlar bu sefer tepkilerini ironik bir şekilde dile getirdi.
SEFERLER AZALDI BEKLEME SÜRESİ ARTTI
Bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüs sayısının artması, sefer sayılarının azalması nedeniyle İstanbullular artık duraklarda daha fazla vakit geçirir hale geldi. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre eskiye nazaran daha uzun süre otobüs beklemek zorunda kalan vatandaşlar için 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi hazırlandı.
LİSTEDE YER ALAN ŞARKILAR
İETT duraklarına yapıştırılan stickerlerın üzerinde bir karekod yer alıyor. Yolcular, telefonlarından karekodu okutarak şarkı listesine doğrudan ulaşabiliyor. Listede, 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkıların yer alıyor.
Seyahat halindeyken yanmış bir otobüs görselinin de yer aldığı stickerler İstanbul'un pek çok farklı noktasındaki İETT duraklarına yerleştirildi. 'ulaşamayanlar' etiketiyle de sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
OTOBÜSLERİN BAKIM İHALESİ KARABAT'A VERİLMİŞTİ
Otobüslerin bakım ve onarım ihalesi, İBB yönetimi tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavir olduğu firmaya verilmişti. Firma 14 farklı ihale ile yaklaşık 2 milyar TL'lik ihalenin tamamını almıştı. Mercedes markalı otobüslerin bakım ve tadilatı için başvuru yapan Mercedes firması ise İBB yönetimi tarafından 'yetersiz' görülerek ihaleden diskalifiye edilmişti.
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