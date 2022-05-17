İstanbul Kadıköy’de vatandaşlar isyan etti! Geç gelen İETT aracının önünü kesti

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GELDİ



Uzun süredir otobüs beklediğini belirten Tarık Şahin adlı vatandaş, "Yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Sultanbeyli'ye giden İETT aracının uzun süredir gelmediğini belirten yaklaşık300 kişi yolu kapattı. Çok sayıda polis ekibi geldi. Yolu kapatanların dediğine göre; yaklaşık 1 saattir otobüs gelmiyormuş. Normalde 20 dakikada bir gelmesi gerekiyor. Polis ekipleri gelince kısa sürede yol yeniden açıldı" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN