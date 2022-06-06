İETT temizlik işçisine çarptı! 50 metre sürüklenen görevli hayatını kaybetti!
YAŞAM AA
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü temizlik işçisine çarptı! 50 metre sürüklenen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Nato Yolu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Altınşehir metro durağı yakınında yoldan karşıya geçmeye çalışan Ümraniye Belediyesinde 67 yaşındaki temizlik görevlisi Abdurrahman Aydın'a çarptı.
Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen işçi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından İETT şoförü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.
Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde elindeki çöp arabası ve süpürgeyle yoldan karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine caddede ilerleyen İETT otobüsünün çarpması yer alıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? 2022 EGM PA 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?
- e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...
- 3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Haziran Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
- LGS puan hesaplama: 2022 LGS baraj puanı nedir? MEB 2022 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
- İlker Kurt neden öldü, ölüm nedeni ne? Ünlü oyuncu İlker Kurt kimdir, kaç yaşındaydı, hangi dizilerde oynadı?
- ÖSYM'den KPSS Lisans adayları için son dakika uyarısı! 2022 KPSS başvuru sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat!
- Geri sayım başladı: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS sonuçları erken açıklanır mı?
- e-Okul 2. dönem ne zaman kapanıyor 2022? E-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı? İşte tarih...
- Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte 2022 yılı Babalar Günü tarihi...
- Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Buğday alım fiyatları açıklandı mı 2022?