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İETT temizlik işçisine çarptı! 50 metre sürüklenen görevli hayatını kaybetti!

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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İETT temizlik işçisine çarptı! 50 metre sürüklenen görevli hayatını kaybetti!

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü temizlik işçisine çarptı! 50 metre sürüklenen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nato Yolu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Altınşehir metro durağı yakınında yoldan karşıya geçmeye çalışan Ümraniye Belediyesinde 67 yaşındaki temizlik görevlisi Abdurrahman Aydın'a çarptı.

Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen işçi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından İETT şoförü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde elindeki çöp arabası ve süpürgeyle yoldan karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine caddede ilerleyen İETT otobüsünün çarpması yer alıyor.

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