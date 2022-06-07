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Arızalanan İETT otobüsü dehşet saçtı! Yardıma giden teknik ekibi ezdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Arızalanan İETT otobüsü dehşet saçtı! Yardıma giden teknik ekibi ezdi

İstanbulluların kabusu olan İETT, bu kez de Beykoz'da Üsküdar'a giderken arızalandı. Tamir için olay yerine gelen teknik ekip içerisinde bulunan Erdoğan Bulut, otobüsün altında kaldı. Bulut, hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Beykoz'dan Üsküdar'a ilerleyen körüklü İETT otobüsü yol üstünde arızalandı. Arızalanan otobüsü tamir etmek için gelen teknik ekip içinde yer alan Erdoğan Bulut (45) otobüsün altında kaldı.

Salı günü sabah saatlerinde Beykoz'dan Üsküdar'a doğru ilerleyen körüklü İETT otobüsü arızalandı. Arızayı gidermek için İETT'nin tamir ekibi geldi. Ekip içine yer alan Erdoğan Bulut isimli vatandaş otobüsün altına girdi.

Hava kaçıran körük sisteminde hava boşalınca otobüs Bulut'un üzerine düştü. Arıza nedeniyle otobüsten inen vatandaşlar otobüsü kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralanan Erdoğan Bulut Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ine kaldırıldı. Erdoğan Bulut'un hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN ÇİRKİN HAREKET

İETT'ye bağlı sefer yapan Çekmeköy-Kadıköy seferini yapan 14 ŞB hat numaralı otobüsün şoförü ise kendisini görüntüleyen vatandaşa çirkin bir harekette bulundu. Orta parmağını gösteren otobüs şoförüne yönelik tepki yağdı.

SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARA ÇARPAN İETT ŞOFÖRÜ KAÇTI

Sultangazi'de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT şoförü kaçtı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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