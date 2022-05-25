Son dakika: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan ev kiralarıyla ilgili flaş açıklama

FAHİŞ ZAMA BAKANLIK KALKANI

Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

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