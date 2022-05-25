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Son dakika: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ev kiralarıyla ilgili flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan ev kiralarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak" diyerek "Çalışmalarımız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören'de Şişecam Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı. Temel atma törenini gerçekleştiren Bakan Kurum, programın ardından açıklamalarda bulundu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ
Kurum "Hep esnafımızın, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini yaptık bitirdik. 1 milyon 130 bine ulaştık" dedi.

AİDAT ÖDER GİBİ EV ALINABİLECEK
Projeye dair ön bilgileri paylaşan Kurum "Sayın cumhurbaşkanımız da yeni bir sosyal konut projesini müjdeleyecek. Aidat öder gibi kiranın da altında bedel ve taksitlerle vatandaşlarımız ev almaya devam edecek" diye konuştu.

KONUT FİYATLARI MERCEK ALTINDA
"Pandemi süreci ile birlikte gerek konut fiyatlarındaki gerekse kiralardaki artışı yakinen takip ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz gerek konut sektöründe gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Mevzuat belli kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Bu konuda bir düzenleme yapıyoruz. 1 hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

FAHİŞ ZAMA BAKANLIK KALKANI
Artışlarla ilgili bir yaptırım olacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum "Fırsatçılığa müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. durumu fırsat görüp enflasyon ve kira artış oranı açıkladı bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusu ise bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci takip ediyoruz. Düzenleme de bunlarla ilgili de çalışacağız. Fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz. Fahiş artışları takip ediyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

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