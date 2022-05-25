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Son dakika: Türkiye'de maymun çiçeği görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini belirterek, "Pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te soruları yanıtladı.

Son dönemde dünyada görülen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bilgi veren Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.

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