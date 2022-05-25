Son dakika: Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklama

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.

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