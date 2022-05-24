Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkındaki iftirasına AK Parti'den sert yanıt: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik sürdürdüğü iftira kampanyasını siyasetin "dip" noktasına çekti. Başkan Erdoğan'ın ailesini de yalan ve iftira dolu siyasetine alet etmeye kalkan Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünde "Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sınır tanımaz iftira dolu sözlerine AK Parti'den hemen yanıt geldi. Sözcü Ömer Çelik, CHP liderine gereken yanıtı işte bu sözlerle verdi. Çelik "15 Temmuz'da kimin kaçtığını gördük" yanıtıyla Kılıçdaroğlu'na gerçekleri bir kez daha hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik, yalan ve iftira dolu sözlerle karalama kampanyası başlattı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SINIR TANIMAZ SÖZLER! KAÇIŞ PLANI İFTİRASI
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın yurt dışına devasa paralar aktardığını yalanını söyledi. Toplu bir kaçış planının yürürlükte olduğunu ve bu akşam saat 22.00'da belgeleriyle açıklama yapacağını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarını içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler, değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar."
ÖMER ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL SÖZLERİNE YANIT:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun iftira dolu siyaset kampanyasına gereken yanıtı işte bu sözlerle verdi:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…
Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka birşey üretmemiştir.
Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili "kaçacak" ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.
Kılıçdaroğlu'nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.
Kılıçdaroğlu'nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir.
CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.
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