Son dakika: Rize Artvin Havalimanı projesi hizmete girdi! Açılışı Başkan Erdoğan ve Aliyev birlikte yaptı
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor. Dev havalimanının açılışını Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü." dedi. Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Aliyev ise, "Biz dünya çapında birbirine en yakın iki ülkeyiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan tarihi projenin açılışına MHP Lideri Bahçeli de katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile bugün açıldı.
Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmaya, tüm katılımcıları selamlayarak başladı.
Türkiye'nin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile diğer katılımcılara teşekkür etti.
HAVALİMANI SAYISINI 26'DAN 57'YE ÇIKARDIK
Başkan Erdoğan, eser ve hizmet siyasetlerinin son örneği olan bu havalimanının sıradan bir yatırım olmadığını belirterek, dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı olduğunu, bunlardan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu anımsattı.
Türkiye'deki havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, vatandaşların kendisiyle gurur duyduklarını söylemesi üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, şahsıma ve heyetime bu millete hizmet etme şerefini bizlere bahşettiğin için sana hamdolsun." ifadelerini kullandı.
GURUR VERİCİ BİR ESER OLDU
Sıfırdan yapmışçasına yeniledikleri havalimanları da bulunduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 5 yılda, 4,4 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Şimdi buradan Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum, bu uçaklar boş gidip gelirse bu tabii ne Rizeli'ye yakışır ne Artvinli'ye yakışır. Şu anda gerek uçak sayısı, gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor, demek ki Rizeli hemşehrilerim, Artvinli hemşehrilerim, bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin."
ARTIK TÜRKÜLER AYRILIK DEĞİL, KAVUŞMAK ÜZERİNE SÖYLENECEK
Başkan Erdoğan, havalimanındaki binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisinin bölgenin özelliklerine uygun şekilde tasarlandığını ve yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin kalkınmada ve özellikle de hava yolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sılayırahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir."
"Sen orada ben burada, biraz yakın olalım / Dal ile asma gibi birbirine sarılalım / Gel ha böyle, gel ha böyle bu yana bir şey diyeyim sana / Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana" dizelerini aktaran Erdoğan, "Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil kavuşma üzerine, muhabbet üzerine söylenecek." diye konuştu.
SON 20 YILDA RİZE'YE 25 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK
Sadece bununla kalmadıklarını ve son 20 yılda Rize'ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Eğitimde inşa ettiğimiz iki bin adet yeni dersliğin yanında bugün 16 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Üniversite öğrencilerimiz için 5 bin 500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 92 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize toplam 1,1 milyar lira tutarında sosyal yardım aktardık. Sağlıkta, toplamda 911 yataklı hastanelerin de aralarında bulunduğu 28 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. TOKİ eliyle Rize'de 4 bin 918 konut projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz."
Güneysu Millet Bahçesi'ni yıl sonuna kadar vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 190 kilometreye çıkardıklarını hatırlattı.
ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ
Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarıyla, Salarha Tüneli'ni tamamlayarak hizmete sunduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkımızın kullanımına açtık. Bölgemizi Karadeniz'in lojistik kavşak noktası ve üs bölgesi yapacak İyidere Lojistik Limanımızın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz 68 taşkın koruma tesisiyle 121 yerleşim yeri ve 17 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Sanayide, şehrimize bir organize sanayi bölgesi ve 3 sanayi tesisi site olarak kazandırdık. Enerjide, Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye doğal gaz arzını sağladık."
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, Artvin'e son 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek eğitimde 750 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre Çoruh Üniversitesini kazandırdıklarını ve yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 3 bin 600'e ulaştırdıklarını söyledi. Artvin'de 7 gençlik merkezi ve 21 spor tesisinde gençlere hizmet verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 680 milyon lira tutarında kaynakla destek olduklarını belirtti. Sağlıkta 10'u hastaneden oluşan 16 sağlık tesisi inşa ettiklerini de anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"TOKİ kanalıyla Artvin'de 2 bin 964 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22 kilometreden 80 kilometreye çıkardık. En uzun ikinci çift tüplü tünelimiz olan Cankurtaran Tüneli'ni hizmetinize sunduk. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve son olarak Yusufeli Barajı'nı gerdanlıklar gibi taktık. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek Yusufeli Barajı'nda inşallah su tutma aşamasına kadar geldik. Artvin şehir girişinde, içinde her türlü sosyal ve kültürel tesisin yer aldığı Çoruh Parkı'nı inşa ettik.
Artvin ve ilçelerinde toplam 69 taşkın koruma tesisini tamamladık. Bütün bunları niçin anlatıyorum, biliyor musunuz? Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını, batıdaki şehirlerimiz seviyesine hatta onların da ötesine geçirdik. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Şu anda karşımdaki topluluğu görüyorsunuz değil mi? Bu heyecanı görüyorsunuz değil mi? Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık hizmeti, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık."
2053 VİZYONUMUZUN AYDINLIK GELECEĞİNİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ
Bölgenin asırlık derdi olan göç sorununun çözümü yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağladıklarını belirten Erdoğan, "Bu altyapının üzerinde tarımdan ticarete, eğitimden turizme her alanda bölgemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizlerin elindedir. Karadeniz insanının çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil, bölgenin, tüm Türkiye'nin ufkunu açacak geleceğini şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emeğiyle, gayretiyle, becerisiyle, hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan, kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur." dedi.
Baba-ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her vatandaşın yanında yer almayı sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"İnşallah bölgemiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, 2053 vizyonumuzun, evlatlarımıza miras bırakacağımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu, hem iki asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. Bu öyle bir başarı hikayesidir ki içinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif'in 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.' mısrasıyla ifade ettiği ruhu barındırır.
İşte ben karşımda şimdi sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da ispatladınız. Bunu Libya'da ispatladınız. Ve inanıyorum ki Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler-Dereler'de bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak ardından da her biri ayrı bir azim timsali olan demokrasi ve kalkınma adımlarıyla işte bugünkü seviyesine gelmiştir."
BİZİ YILLARCA ULUSLARARASI KUMPASLARLA OYALADILAR
Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye'nin yer aldığını belirten Erdoğan, "Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet ve tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onu izleyeceğini biliyorlardı. Bunun için bizi yıllarca tek parti faşizmiyle, vesayetin sinsi oyunlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar." dedi.
Başkan Erdoğan, "Rahmetli Menderes'ten Özal'a bu oyunu bozacak adımı atmaya kalkanları idam sehpasıyla, itibar suikastlarıyla cezalandırma yoluna gittiler. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz, senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede işte bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı." ifadelerini kullandı.
BUGÜNKÜ SIKINTILARI DA YİNE BİZ ÇÖZECEĞİZ
Cumhur İttifakı olarak bugün aynı mücadeleyi sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şimdi soruyorum, 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Türkiye'nin, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e atfettiğimiz hedeflerine ulaşmasını engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde, ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde, biz yatırımla, gördüğünüz gibi istihdamla, üretimle, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Medeniyetimize ve kültürümüze taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Buna var mıyız? Sağ olasınız. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının, ihmalinin, yoksulluğunun, hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu, programı, projesi en önemlisi de niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların mükteseplerini de çaplarını da gerçek yüzlerini de en iyi sizler biliyorsunuz."
HÜSRAN YAŞANMASINA MİLLETÇE İZİN VERMEYECEĞİZ
Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, milletin karşısına eserler ve hizmetlerle çıktıklarını söyledi.
Bugün de öyle yaptıklarını ifade eden Erdoğan, geçen aylarda Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını, 18 Mart'ta ise Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptıklarını belirtti.
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Yedi iklimi cihanın duruyor karşında" diyerek tarif ettiği yakın tarihin en büyük zaferinin yaşandığı yerde inşa ettikleri 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazlara dördüncü gerdanlığı taktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Geriye doğru baktığımızda gördüğümüz fotoğraf şudur, eğitimde ana sınıfından üniversitesine uzanan okullarıyla, sağlıkta şehir hastanelerinden ilacına uzanan hizmetleriyle, güvenlikte sınırlarımızın ötesine geçen destansı operasyonlarla huzurumuzu teminat altına alan başarılarıyla, adalette altyapısından mevzuatına ve insan kaynağına kadar tüm unsurları ile güçlendirdiğimiz yargısıyla, ulaştırmada kara yolundan hava yoluna, demir yolundan haberleşmesine kadar ırakları yakın eden yatırımlarıyla, enerjide güneşinden rüzgarına, suyundan nükleerine harekete geçirdiğimiz yerli ve milli kaynaklarıyla, sporda ülkemizin her köşesine ulaşan tesisleri, gençleri harekete geçiren organizasyonlarıyla, sanayide, üretimden ihracata, teknolojiden yenilikçiliği her alanda dünyayı kucaklayan dönüşümüyle, turizmde sahillerden yaylalara uzanan tesisleri ve Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş turist yelpazesi sayesinde artan gelirleriyle, çalışmada 30 milyonu aşan kadınından gencine herkesi kapsayan istihdamıyla, sosyal yardımlarda hiçbir insanımızı mağdur bırakmayan 'kimsesizlerin kimsesi' olduğumuzu gösteren destekleriyle velhasıl hayatın her alanında ülkenin çehresini, milletin makus talihini değiştiren nice reformlarıyla Türkiye'ye çağ atlatmış olmanın huzuruyla bugün karşınızdayız."
Erdoğan, "Eksikliklerimiz yok mudur? Elbette vardır. Hatta hatalarımız olmamış mıdır? Elbette olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız asırlık atılımların yanında, bunlar devede kulak misalidir." diye konuştu.
Dünya ve bölgenin siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçerken ülkeyi en üst seviyeye çıkarma sorumluluğunun hakkını vermeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Dün yaptık, bugün de yapacağız. Dün başardık, bugün de başaracağız. Dün üstesinden geldik, bugün de geleceğiz. Çünkü Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar ama bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Küresel krizin Türkiye'ye etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uyguladıklarını vurgulayan Erdoğan, üretim ve istihdam tarafında işlerin planladıkları gibi gittiğini söyledi. Erdoğan, hayat pahalılığıyla mücadeleyi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürdüklerinin altını çizdi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.
Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum.
Artvin Arhavili vatandaşlarıma uzun süredir bekledikleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB'nin kamulaştırması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası ile birlikte bu organize sanayi bölgemizi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getireceklerine inanıyorum."
Bir müjdede İkizdere Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. 100 ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticiye sahip çay fabrikalarının inşaatlarını projeleri var. Önümüzdeki kampanya döneminde çay alımında üretime başlayacak. Çay fabrikalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Arhavili vatandaşlarımız OSB kamulaştırılmasıyla ilgili müjde vermek istiyorum. Arhavi OSB'nin kamulaştırma çalışmalarının süratle tamamlanması talimatı verdim. Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Aliyev kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
ALİYEV: BİZ DÜNYA ÇAPINDA BİRBİRİNE EN YAKIN ÜLKELERİZ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de bir daha bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Türkiye'nin günden güne geliştiğini vurgulayan Aliyev, "Türkiye, bugün dünya çapında bir güç merkezidir, söz sahibidir. Ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Bunlar arasında havalimanları, barajlar, yollar, okullar, hastaneler var. Bütün bunlar Türkiye'nin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.
Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk gününden son gününe kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, bu savaşın iki ülkenin "ortak tarihi" olduğuna dikkati çekti.
Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteğini unutmayacaklarının altını çizen Aliyev, Karabağ'ın imarı için Türkiye ile çalıştıklarını dile getirdi.
Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıktığına işaret ederek, "Hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz. Bu siyaset, atalarımızdan kalan mirastır." dedi.
İlk defa Rize'ye geldiğini belirten Aliyev, Başkan Erdoğan'a kentin cennete benzediğini söylediğini aktardı.
Aliyev, "Rize, Türk dünyasına büyük lider ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir, size minnettarız. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor." dedi.
BİNALİ YILDIRIM: HAYALLER BİR BİR GERÇEK OLUYOR
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında, bugünün bayram günü, hayallerin gerçeğe döndüğü gün olduğunu ifade ederek, Rize-Artvin Havalimanı'nın hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Hayallerin gerçek olduğunu, bir bir gerçekleştiğini vurgulayan Yıldırım, "Kim derdi ki hırçın Karadeniz'e gemler vurulur ve o denizin üzerine dünyanın sayılı havaalanı kurulur. İşte Türkiye'nin gücü bu. İşte Türkiye'nin lideri, Türkiye sevdalısı, milletin sevdalısı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği bu, gücü bu." diye konuştu.
Yıldırım, havalimanının Ordu-Giresun'dan sonra denizin üzerine yapılan ikinci havalimanı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada sadece 5 tane var. İkisi nerede? Türkiye'de. Türkiye'nin neresinde? Karadeniz'de. Hayırlı, uğurlu olsun. 2002 yılında bu yola çıktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz dedi ki 'Binali Bey, hava yolunu halkın yolu yapacağız.' 'Başüstüne Sayın Başbakanım.' dedik, yola koyulduk. Az önce Ulaştırma Bakanımız rakamları verdi. Hava yolu adeta imtiyazlıların yoluydu. Hava yolunda seyahat edenler, uçakta karşılaşanlar birbirlerini tanıyordu. Hep aynı yüzler, hep aynı yolcular. Bu iş böyle gitmez. Mutlaka herkes uçağa binecek ve hava yolu halkın yolu olacak. Oldu mu? Hayırlı, uğurlu olsun."
Yıldırım, havalimanının yapımında emeği geçen eski bakanlara, yüklenici firmalara ve yöneticilere teşekkür ederek, "Taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlere teşekkür ediyorum. Siz arkamızda olduğunuz müddetçe durmak yok, yola devam." dedi.
BAKAN İSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında, bu güzel günün Rize ve Artvin için olduğu kadar Karadeniz ve Türkiye için de unutulmaz bir başlangıç olacağını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetler döneminde hava yolunun yıllık yolcu sayısı 30 milyondan 210 milyona çıkarılarak, havalimanlarını büyüyen, kalkınan, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin vitrini haline getirmenin haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.
Deniz dolgusu üzerinde inşa ettikleri, dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın Avrupa'da bir örneğinin olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, ileri mühendislik çözümleri kullanılarak tamamen Türk mühendis ve çalışanlarının eseri olan Türkiye'nin denize dolguyla yapılan 2. havalimanını, dünyanın ulaşımına, ticaretine ve turizmine armağan ettiklerini dile getirdi.
Karaismailoğlu, bu eserin, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde ileri mühendislik kabiliyetlerinin dünyaya ışık tutan ölçekte olduğunun somut bir örneği olduğuna dikkati çekti.
Türkiye'yi, Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe ulaştıracak devasa eserleri projelendirirken ilham kaynaklarının destanlarla dolu şanlı tarih, baş tacı aziz milletin inanç ve değerleri ile örf ve kültürü olduğunu belirten Karaismailoğlu, havalimanını projelendirirken de bölgede hayatın ayrılmaz bir parçası olan çay kültüründen ve yöresel mimariden oldukça faydalandıklarını aktardı.
HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK, İZ BIRAKACAK BİR GÜNÜ DAHA HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ
Karaismailoğlu, bugün Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında olduklarını, gelecek günlerde açılışlarını yapacakları sırada bekleyen projeler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Büyük bir aşk ve şevkle 20 senedir ülkemize kazandırdığımız eserlerle aziz milletimizin yüce gönlünde daha fazla iz bırakmaya çalışarak, dünyanın gelişmiş öncü ülkesi olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye'mizin güçlü geleceği için 'İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz' diyerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, Rize-Artvin Havalimanı'mızın açılışında, hafızalardan silinmeyecek, iz bırakacak bir günü daha hep birlikte yaşıyoruz. Projemiz bölgenin turizmine, ekonomisine, kalkınmasına ve kültürel tanıtımına ciddi katkılar sağlayacaktır. Karadeniz'e kıyısı bulunan ve Karadeniz havzasındaki komşu ve kardeş ülkelerimizle ilişkilerimize önemli katkılar sunacaktır. Barış, kardeşlik ve dostluk köprülerimizi oldukça güçlendirecektir."
Tamamen Türk mühendis ve çalışanların eseri olan Rize-Artvin Havalimanı'nın, mühendislik kabiliyetleri adına bölgeye ve dünyaya "büyük ve güçlü Türkiye'nin" çok önemli mesajı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Havalimanımız konumuyla, sahip olduğu özelliklerle hükümetimizin, milletimiz için yapamayacağı proje, aşamayacağı engel olmadığını, Türkiye'mizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için hangi şart ve koşulda olursa olsun her şeyin en iyisine layık milletimiz için yatırım yapmaya, hizmet üretmeye devam edeceğimizin habercisidir. Amacımız, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi inşa etmektir."
Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflediğimiz yeni Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken daha da netleştiriyoruz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
"Köklü misyon, geleceği kuşatan vizyon, stratejik planlama ve titiz çalışma ile bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz."
Bakan Adil Karaismailoğlu, havalimanının yapımında emeği olan mühendisinden işçisine kadar bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için şükranlarımı sunuyorum." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I TAŞIYAN UÇAK HAVALİMANINA İNDİ
Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi taşıyan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak piste indi. Çok sayıda Rizeli açılışı hem havalimanı içerisinde oluşturulan alanda hem de havalimanını gören yamaçtaki çay bahçelerinden takip ederken, yoğun katılımın olduğu gözlendi.
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'İ TAŞIYAN UÇAK RİZE'YE İNDİ
Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Başkan Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti. Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
BAHÇELİ DE KATILDI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törenin ardından Rize-Artvin Havalimanı'nda seferler başladı.
SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Havalimanı üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Açılış için havalimanına gelen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.
TARİHİ PROJE
Eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558'de Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı oldu.
Havalimanında sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron inşa edildi. Türkiye'nin denize dolgu 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın 5 yıl süren yapım aşamalarını kara, hava, deniz ve su altındaki en özel görüntülerini derledi, inşaat tekniklerinin detayları ortaya çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Rize mitingindeki "Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz, anladım siz havalimanı istiyorsunuz" sözleri sonrası Rize ve Artvin'e ortak hizmet verecek havalimanı için harekete geçildi.
Bölgenin engebeli coğrafi yapısı nedeniyle karada yapımı mümkün olmayan havalimanı yeri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) teknik ekiplerince deniz dolgusuna karar verildi. Yurt içinden ve yurt dışından tüm uçuşların yapılabileceği havalimanı için gereken mania ve ulaşım hesapları yapılıp, en uygun alan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisi olarak belirlendi.
MİMAR SİNAN TEKNİĞİ
Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı. Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi. Belli bir süre bekletilen ve sonra kaldırılan toprakla birlikte konsolidasyon oturmaları en aza indirildi.
Pist uzunluğundan yaklaşma ışıklarına, kaplama tipi ve kalınlığından oturma öngörülerine ve önlemlerine kadar onlarca farklı alanda hassas hesaplamalar yapıldı ardından 3 Nisan 2017'de temeli atılan havalimanında deniz dolgusuna geçildi.
DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ
Çağın en ileri inşaat ve yapım teknolojilerinin kullanıldığı inşaatta, deniz tabanındaki gevşek kum dolgu sahasından uzaklaştırıldı. Bunun için tarama gemisiyle deniz tabanından 1 milyon metreküp malzeme çekildi. Havalimanını Karadeniz'in şiddetli dalgalarından korumak için dış koruyucu mendirek inşa edildi. 7 kilometrelik mesafeden taşınan her biri 8 ile 10 tona varan ağırlıklardaki milyonlarca taş, kamyonlar ve gemilerle taşınıp ortalama derinliği 17,5 metre olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından 300 tonluk vinçle 35 ve 45 ton ağırlığındaki 20 bin 500 adet 'x blok elemanı' dalgıçlar tarafından deniz altına yerleştirildi. Deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılan havalimanında, 304 kazık üzerine de 76 yaklaşım ışığı konuldu.
ÜSTYAPIYA GEÇİLDİ
PAT sahaları olarak adlandırılan pist, apron ve taksi yolları ve bina dolgularının tamamlanıp ön yüklemede oluşabilecek oturma miktarı sağlandıktan sonra üstyapı imalatlarına geçilen havalimanında, üstyapı kesitlerindeki aşağıdan yukarıya doğru; 500 bin metrekare kırmataş temel ve alt temel ile bitümlü temel, binder imalatları yapıldı. Son olarak final tabakası olan özel esneme özellikli taş mastik asfalt pist imalatının gerçekleştirildiği havalimanında zeminleri güçlendirmek için Türkiye'de ilk defa 810 bin metrekare alanda 3 sıra zemin oturmalarını önleyecek nitelikte geogrid malzeme kullanıldı.
1 SİVİL, 2 ASKERİ APRON
Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, 300'e 120 metre ve 120'ye 120 metre taş ahşap karışımlı yerel mimari motiflerin kullanıldığı sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron daha inşa edildi. Yurt içi ve yurt dışı uçuşların yapılabileceği 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistle 265 metreye 45 metre ölçülerinde taksi yolunun yer aldığı Rize-Artvin Havalimanı, 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Havalimanı 3 milyon metrekare alanıyla Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.
2 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU
450 araç kapasiteli otopark ile çok amaçlı garaj binalarının yer aldığı Rize-Artvin Havalimanı'nda ayrıca teknik blok, Isı ve Güç Merkezleri, Yangın ve Kurtarma İstasyonu ile Katı Atık Merkezi gibi bloklar da inşa edildi. Kara yolu ulaşımı için 2 kilometrelik bağlantı ve köprülü kavşağın yapıldığı havalimanına 470 metre uzunluğunda viyadük inşa edildi.
KULE ÇAY BARDAĞI
Terminal binası içine Çay Müzesi inşa edilen havalimanında, hava trafik kontrol kulesi ince belli çay bardağı, havalimanı girişi de çay yaprağı şeklinde yapıldı. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. 58'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olarak kayıtlara geçti.
DENEME UÇUŞLARI BAŞARILI
Havalimanında uçuş kontrol uçağıyla pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için başlatılan test uçuşları tamamlandı. Uçağı pistin merkez hattına yönlendiren ILS cihazlarının kontrolleri için gelen test uçağıyla ilk inişler, başarıyla gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da inşaat aşamalarının her anını yakından takip etti.
Bu arada Resmi Gazete'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.
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