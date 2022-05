Son dakika: Rize Artvin Havalimanı projesi hizmete girdi! Açılışı Başkan Erdoğan ve Aliyev birlikte yaptı

HÜSRAN YAŞANMASINA MİLLETÇE İZİN VERMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, milletin karşısına eserler ve hizmetlerle çıktıklarını söyledi.

Bugün de öyle yaptıklarını ifade eden Erdoğan, geçen aylarda Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını, 18 Mart'ta ise Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptıklarını belirtti.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Yedi iklimi cihanın duruyor karşında" diyerek tarif ettiği yakın tarihin en büyük zaferinin yaşandığı yerde inşa ettikleri 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazlara dördüncü gerdanlığı taktıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geriye doğru baktığımızda gördüğümüz fotoğraf şudur, eğitimde ana sınıfından üniversitesine uzanan okullarıyla, sağlıkta şehir hastanelerinden ilacına uzanan hizmetleriyle, güvenlikte sınırlarımızın ötesine geçen destansı operasyonlarla huzurumuzu teminat altına alan başarılarıyla, adalette altyapısından mevzuatına ve insan kaynağına kadar tüm unsurları ile güçlendirdiğimiz yargısıyla, ulaştırmada kara yolundan hava yoluna, demir yolundan haberleşmesine kadar ırakları yakın eden yatırımlarıyla, enerjide güneşinden rüzgarına, suyundan nükleerine harekete geçirdiğimiz yerli ve milli kaynaklarıyla, sporda ülkemizin her köşesine ulaşan tesisleri, gençleri harekete geçiren organizasyonlarıyla, sanayide, üretimden ihracata, teknolojiden yenilikçiliği her alanda dünyayı kucaklayan dönüşümüyle, turizmde sahillerden yaylalara uzanan tesisleri ve Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş turist yelpazesi sayesinde artan gelirleriyle, çalışmada 30 milyonu aşan kadınından gencine herkesi kapsayan istihdamıyla, sosyal yardımlarda hiçbir insanımızı mağdur bırakmayan 'kimsesizlerin kimsesi' olduğumuzu gösteren destekleriyle velhasıl hayatın her alanında ülkenin çehresini, milletin makus talihini değiştiren nice reformlarıyla Türkiye'ye çağ atlatmış olmanın huzuruyla bugün karşınızdayız."

Erdoğan, "Eksikliklerimiz yok mudur? Elbette vardır. Hatta hatalarımız olmamış mıdır? Elbette olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız asırlık atılımların yanında, bunlar devede kulak misalidir." diye konuştu.

Dünya ve bölgenin siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal krizlerin yol açtığı bir ateş çemberinden geçerken ülkeyi en üst seviyeye çıkarma sorumluluğunun hakkını vermeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Dün yaptık, bugün de yapacağız. Dün başardık, bugün de başaracağız. Dün üstesinden geldik, bugün de geleceğiz. Çünkü Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Daha önce defalarca bu fırsatları elimizden aldılar ama bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küresel krizin Türkiye'ye etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uyguladıklarını vurgulayan Erdoğan, üretim ve istihdam tarafında işlerin planladıkları gibi gittiğini söyledi. Erdoğan, hayat pahalılığıyla mücadeleyi de bir yandan gelirleri artırarak diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürdüklerinin altını çizdi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.

Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum.

Artvin Arhavili vatandaşlarıma uzun süredir bekledikleri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının kamulaştırılmasıyla ilgili bir müjde vermek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB'nin kamulaştırması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim. Artvinli yatırımcılarımızın altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası ile birlikte bu organize sanayi bölgemizi hızla ayağa kaldırarak bölgemizin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getireceklerine inanıyorum."

