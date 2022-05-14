Son dakika: Rize Artvin Havalimanı projesi hizmete girdi! Açılışı Başkan Erdoğan ve Aliyev birlikte yaptı

GURUR VERİCİ BİR ESER OLDU

Sıfırdan yapmışçasına yeniledikleri havalimanları da bulunduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 5 yılda, 4,4 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Şimdi buradan Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum, bu uçaklar boş gidip gelirse bu tabii ne Rizeli'ye yakışır ne Artvinli'ye yakışır. Şu anda gerek uçak sayısı, gerekse bütün bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor, demek ki Rizeli hemşehrilerim, Artvinli hemşehrilerim, bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin."

ARTIK TÜRKÜLER AYRILIK DEĞİL, KAVUŞMAK ÜZERİNE SÖYLENECEK

Başkan Erdoğan, havalimanındaki binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisinin bölgenin özelliklerine uygun şekilde tasarlandığını ve yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kalkınmada ve özellikle de hava yolu ulaşımında son 20 yılda katettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı, insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklarda yaşayanlar ve sılayırahim için ziyarete gelenler yanında bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize, Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir."

"Sen orada ben burada, biraz yakın olalım / Dal ile asma gibi birbirine sarılalım / Gel ha böyle, gel ha böyle bu yana bir şey diyeyim sana / Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana" dizelerini aktaran Erdoğan, "Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil kavuşma üzerine, muhabbet üzerine söylenecek." diye konuştu.