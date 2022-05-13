Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu! Açılışı yarın Başkan Erdoğan yapacak



Havalimanı sayesinde hem Rize'nin hem de ilçelerinin öneminin daha da artacağını kaydeden ilçe sakinlerinden Hızır Şükrü Doğanay, "Her şeyden önce şehrimiz turizmi kazanacak. Ulaşım kolaylaşacak. İnsanlarımız daha huzurlu, daha rahat seyahat edecek. Bizim için gerçek bayram cumartesi günü olacak" dedi.