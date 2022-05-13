Son dakika: Rize-Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu! Açılışı yarın Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberi... Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı hizmete giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 14.00'te açılışını yapacak. Havalimanına ilk inişi Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak. Bölge halkı heyecan içinde açılışı bekliyor.
Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuyla inşa edilen Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı tamamlandı.
Havalimanının açılışı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Açılış töreni öncesinde havalimanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törenin ardından Rize-Artvin Havalimanı'nda seferler başlayacak.
"BİZİM İÇİN BAYRAM OLACAK"
Rize-Artvin Havalimanı için Rizelilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Rize'nin Pazar ilçesi sakinleri, ilçelerinin hemen yanında yapılan havalimanının hizmete girmesini dört gözle bekliyor.
Havalimanı sayesinde hem Rize'nin hem de ilçelerinin öneminin daha da artacağını kaydeden ilçe sakinlerinden Hızır Şükrü Doğanay, "Her şeyden önce şehrimiz turizmi kazanacak. Ulaşım kolaylaşacak. İnsanlarımız daha huzurlu, daha rahat seyahat edecek. Bizim için gerçek bayram cumartesi günü olacak" dedi.
Bu arada dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Rize-Artvin Havalimanı, Pasaport Kanunu gereğince uluslararası girişçıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.
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