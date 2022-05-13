Rize-Artvin Havalimanı'nda A Haber özel yayını! Türkiye'nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Türkiye'nin 58. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika haberi... Türkiye'nin 58. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Açılış öncesinde Rize-Artvin Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Bu bölgede havalimanına ihtiyaç vardı. Tamamen Türk mühendisleri ve projeleri ile tamamlandı. Son 20 yılda hava yolu sektöründe ciddi yatırımlar yapıldı. Hava yolu halkın yolu oldu.
Rize - Artvin Havalimanı'nda 100 milyon taş, 5 bin kamyon kullanıldı. Yeni havalimanında büyük uçaklarında inebileceği bir pist yapıldı. Çay bölgenin vazgeçilmezi, projeye de yansıdı.
MÜHENDİSLİK SÖZLERİ NASIL ÇARPITILDI?
Türk mühendisliği için birçok ülkeye ilham oldu.
TİCARETTE 'LOJİSTİK KAVŞAK' TÜRKİYE
Yatırımlarımız küresel hareketlere yön verecek.
DEMİR YOLUNDA REFORM İLAN EDECEĞİZ
4 bin 500 kilometrelik demir yolu inşaatı devam ediyor. Demir yolları denizlere kavuşacak. Karadeniz ticari bir göle dönüşüyor
2050'YE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ
Mega projeleri bu nedenle yapıyoruz.
KANAL İSTANBUL HANGİ AŞAMADA?
İstanbul Boğazı'nda sıkıntılar her gün artıyor. Kanal İstanbul tamamen lojistik bir ihtiyaç. Kendi geliriyle finanse edilmesi için çalışılıyor. Karadeniz kıyısına mega bir liman yapacağız.
Başakşehir-Hadımköy arasında otoyol çalışmaları sürüyor.
TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI
Karayolunda 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bayramda Osmangazi Köprüsü'nü 65 bin araç kullandı. Bayramda Çanakkale Köprüsü'nden 10 bin araç geçti.
YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ
Yap-işlet-devret olmasaydı başka projeler olmazdı. 100 yılda yapılacak projeyi 20 yılda yaptık. Ulaştırma yaptırımların yüzde 20'si yap-işlet-devret ile yapıldı.
İHALELERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
İhaleler tamamen kamuya açık ve şeffaf. '5 firma' lafı külliyen yalan.
BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile yarın açılacak.
DÜNYANIN 5. DENİZ ÜZERİNDEKİ HAVALİMANI
Eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558'de Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı oldu.
Havalimanında sivil apronun yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı için de 2 apron inşa edildi.
MİMAR SİNAN TEKNİĞİ
Havalimanında her yıl binlerce uçağın iniş ve kalkış yapacağı pist ve üst yapı tesisleri olacağından, eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558 yılında yaptığı Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanıldı. Yöntemle havalimanında yapı yüküne eş değer geçici toprak dolgu inşa edildi. Belli bir süre bekletilen ve sonra kaldırılan toprakla birlikte konsolidasyon oturmaları en aza indirildi. Pist uzunluğundan yaklaşma ışıklarına, kaplama tipi ve kalınlığından oturma öngörülerine ve önlemlerine kadar onlarca farklı alanda hassas hesaplamalar yapıldı ardından 3 Nisan 2017'de temeli atılan havalimanında deniz dolgusuna geçildi.
DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ
Çağın en ileri inşaat ve yapım teknolojilerinin kullanıldığı inşaatta, deniz tabanındaki gevşek kum dolgu sahasından uzaklaştırıldı. Bunun için tarama gemisiyle deniz tabanından 1 milyon metreküp malzeme çekildi. Havalimanını Karadeniz'in şiddetli dalgalarından korumak için dış koruyucu mendirek inşa edildi. 7 kilometrelik mesafeden taşınan her biri 8 ile 10 tona varan ağırlıklardaki milyonlarca taş, kamyonlar ve gemilerle taşınıp ortalama derinliği 17,5 metre olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından 300 tonluk vinçle 35 ve 45 ton ağırlığındaki 20 bin 500 adet 'x blok elemanı' dalgıçlar tarafından deniz altına yerleştirildi. Deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılan havalimanında, 304 kazık üzerine de 76 yaklaşım ışığı konuldu.
ÜST YAPIYA GEÇİLDİ
PAT sahaları olarak adlandırılan pist, apron ve taksi yolları ve bina dolgularının tamamlanıp ön yüklemede oluşabilecek oturma miktarı sağlandıktan sonra üstyapı imalatlarına geçilen havalimanında, üstyapı kesitlerindeki aşağıdan yukarıya doğru; 500 bin metrekare kırmataş temel ve alt temel ile bitümlü temel, binder imalatları yapıldı. Son olarak final tabakası olan özel esneme özellikli taş mastik asfalt pist imalatının gerçekleştirildiği havalimanında zeminleri güçlendirmek için Türkiye'de ilk defa 810 bin metrekare alanda 3 sıra zemin oturmalarını önleyecek nitelikte geogrid malzeme kullanıldı.
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