Rize-Artvin Havalimanı’nda A Haber özel yayını! Türkiye’nin 58. havalimanı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI

Karayolunda 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bayramda Osmangazi Köprüsü'nü 65 bin araç kullandı. Bayramda Çanakkale Köprüsü'nden 10 bin araç geçti.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ

Yap-işlet-devret olmasaydı başka projeler olmazdı. 100 yılda yapılacak projeyi 20 yılda yaptık. Ulaştırma yaptırımların yüzde 20'si yap-işlet-devret ile yapıldı.

İHALELERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

İhaleler tamamen kamuya açık ve şeffaf. '5 firma' lafı külliyen yalan.

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'İN KATILIMIYLA AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile yarın açılacak.

DÜNYANIN 5. DENİZ ÜZERİNDEKİ HAVALİMANI

Eserlerindeki ustalık, işçilik ve mühendislik zekasıyla kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın 1558'de Süleymaniye Camisi'ndeki 'ön yükleme' tekniği kullanılarak deniz dolgusu yapılan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra 2'nci; Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından da dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı oldu.