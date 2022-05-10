Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Fazıl Say'dan bir tepki daha: Savunduğum için toplumdan özür dilerim
Son dakika haberi... Ramazan Bayramı'nda Karadeniz seyahatine çıkan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gezisine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine bir tepki de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Fazıl Say, İmamoğlu'na verdiği destekten ötürü pişman olduğunu açıkladı. Say, "İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim." dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz gezisi, muhalif kesimlerce tartışılmaya devam ediyor.
Karadeniz gezisinde yanında gazetecilerden Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, büyük tepki gördü.
Bu tepkilerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.
NAGEHAN ALÇI ÜZERİNDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Say, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" demişti.
Fazıl Say gibi çok sayıda muhalif ünlünün eleştirilerini dile getirmesinin ardından konuya değinen İmamoğlu, "Vız gelir tırıs gider" ifadesiyle bardağı iyice taşırmıştı.
İMAMOĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNİN ARDINDAN YENİ AÇIKLAMA
İmamoğlu'nun bu açıklamaları sonrası Fazıl Say, Instagram hesabından konuya ilişkin bir video yayınladı.
Yaptığı açıklamada verdiği destekten ötürü pişman olduğunu belirten Say, İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü ifade etti.
"YAKINLARI BİLE ELEŞTİRİRKEN BEN ONU SAVUNDUM, MAĞDUR EDİLDİM"
Son yaşanan olaylardan sonra herkes gibi şaşkın olduğunu belirten Say, ''Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim.'' dedi.
"SON YAŞANAN OLAYLARA HERKES GİBİ ŞAŞKINIM"
İmamoğlu'nu savunduğu için kamuoyundan af dileyen ünlü piyanistin açıklaması şu şekilde:
''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım.
"GÖZÜMDEN DÜŞTÜ"
Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?
- Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER
- Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi? 3600 ek gösterge son toplantı ne zamana ertelendi?
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
- 0.99 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
- Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek?
- 0.99 kredi veren bankalar hangileri? Konut kredi faizleri nereden, nasıl hesaplanır?
- Okullar ne zaman kapanacak 2022? Okulların yaz tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise...
- Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan açıkladı! 10 yıl vadeli % 0.99 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...
- Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Paketi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...