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Son dakika: CHP ile yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: CHP ile yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler: Balon patladı

Son dakika haberi... CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Can Ataklı, "Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı." diyerek balonun patladığını söyledi. Ataklı, İstanbul'a çivi bile çakılmadığını başka muhalif yazarların da artık söyleme vaktinin yaklaştığına da dikkat çekti.

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