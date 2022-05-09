Son dakika: Fatih Portakal’dan "Vız gelir tırıs gider" diyen Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri: Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?

"DANIŞMANLARINIZ DA MI YÖNLENDİRMEZ SİZİ?"

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini eleştirerek, "Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş! Ses vermeden de durabilirsiniz. Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız. Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?" ifadelerine yer verdi.









