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Son dakika: Fatih Portakal’dan "Vız gelir tırıs gider" diyen Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri: Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: Fatih Portakal’dan Vız gelir tırıs gider diyen Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri: Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?

Son dakika haberi... CHP ile yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki atışmayı alıntılayarak sert eleştiride bulundu. Portakal, “Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş!” dedi. Portakal, İmamoğlu’nun Karadeniz turuna çağırdığı bazı gazeteciler üzerinden gelen eleştirilere parmak sallayarak yanıt vermesine gönderme yaparak, “Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?” diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık kavgası veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü 2023 yolunda darbe üstübe darbe aldı.

Son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.

'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.

Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.

"VIZ GELİR TIRIS GİDER"
Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu. Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri ipi kopardı.

BİR TEKME DE PORTAKAL'DAN
Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimleri için gözünü karartarak yandaşlarını dahi hedef alıp gereksiz çıkışlar yapması sıkı dostu Fatih Portakal'ın da tepkisini çekti.

"DANIŞMANLARINIZ DA MI YÖNLENDİRMEZ SİZİ?"
Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini eleştirerek, "Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş! Ses vermeden de durabilirsiniz. Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız. Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?" ifadelerine yer verdi.





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