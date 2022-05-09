Son dakika: Fatih Portakal’dan "Vız gelir tırıs gider" diyen Ekrem İmamoğlu’na sert eleştiri: Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?
Son dakika haberi... CHP ile yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki atışmayı alıntılayarak sert eleştiride bulundu. Portakal, “Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş!” dedi. Portakal, İmamoğlu’nun Karadeniz turuna çağırdığı bazı gazeteciler üzerinden gelen eleştirilere parmak sallayarak yanıt vermesine gönderme yaparak, “Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?” diye yazdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık kavgası veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü 2023 yolunda darbe üstübe darbe aldı.
Son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.
'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlanırken İmamoğlu'nun İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı ve Akif Beki'den oluşan gazeteci grubuyla verdiği poz yandaşlarının tepkisini çekti.
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi.
Athena Gökhan'ın "Ben bu otobüsten inerim" ve Atilla Taş'ın "Size desteklerimiz haram olsun!" şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı.
"VIZ GELİR TIRIS GİDER"
Sonraki süreci yönetemeyen İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun kendisini eleştirenleri yaylım ateşine tuttu. Ongun'un "200-300 kişiler ciddiye almıyoruz" çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözleri ipi kopardı.
BİR TEKME DE PORTAKAL'DAN
Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimleri için gözünü karartarak yandaşlarını dahi hedef alıp gereksiz çıkışlar yapması sıkı dostu Fatih Portakal'ın da tepkisini çekti.
"DANIŞMANLARINIZ DA MI YÖNLENDİRMEZ SİZİ?"
Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini eleştirerek, "Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş! Ses vermeden de durabilirsiniz. Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız. Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman?
- 3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar
- DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
- BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli mi? Sınav tarihleri...
- Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? Açıklama geldi...
- Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? Okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili açıklaması...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri bitiyor mu, ne zaman? CTE son açıklamalar...
- MEB SON DAKİKA: Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav tarihi açıklandı mı 2022?