Ekrem İmamoğlu’na eleştiri yağmuru devam ediyor! Nevşin Mengü İBB başkanının hatalarını tek tek saydı

"SU FİYATLARINI DÜŞÜRECEĞİM" DEYİP ZAM YAPTI

5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı ki İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' demişti

ÖĞRENCİ AKBİLİNE FAHİŞ ZAM!

6 Nisan'da öğrenci akbiline yüzde 40 zam yapıldı bunu da İBB artan enerji fiyatlarına bağladı ama öğrenciler için büyük hayal kırıklığı oldu





ATATÜRK HAVALİMANI POLEMİĞİ

9 Nisan'da Ulaştırma Bakanıyla Atatürk Havalimanı üzerinden atıştı, "Ben belediye başkanı olduğum sürece o havalimanını yıktırmayacağım." diye. Öyle demiş ama bugün Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesine çevrilmesi için davet usulü 6 şirketin davet edildiğini yazmış.

Madem İmamoğlu kendisi siper oldu keşke Karadeniz'e gideceğine bu konuyu gündeme getirseydi de biz Çiğdem Toker'den öğrenmeseydik.

ONGUN'UN PERVASIZ AÇIKLAMALARI

Murat Ongun 11 Nisan'da katıldığı yayında skandal ifadeler kullanmıştı. İstanbul kara teslim olmuşken Ongun o gün yaşananları "Ben 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bileyim." dedi.

30 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girdi.