CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ittifakı çatlattı! İYİ Partili avukattan İmamoğlu’nun Karadeniz turu için suç duyurusu

İmamoğlu'nun direkt olarak Karadeniz turunu kasteden Egemen, "İlgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin –bir bardak su dahi olsa- araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.

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