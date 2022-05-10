CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ittifakı çatlattı! İYİ Partili avukattan İmamoğlu'nun Karadeniz turu için suç duyurusu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu için suç duyurusu yapıldı. İYİ Partili Avukat Aydın Egemen, suç duyurusunda "İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin –bir bardak su dahi olsa- araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna tepkiler durulmuyor. İmamoğlu'nun İBB'nin kaynaklarını kullanması İYİ Partili isimleri de kızdırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'İstanbul'un Fatih'i' dediği İmamoğlu hakkında suç duyurusu geldi.
İYİ Partili Avukat Aydın Egemen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kamu kaynaklarını siyasi amaç ve saikle kullanma, görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Egemen, suç duyurusunda "Yazıktır ki, hukuk devleti ilkesi, kişilerden, kurumlardan, devleti yönetenlerden daha üst bir kavram olduğu unutulmuştur. Yani hukuk devleti kişiye, kuruma, partiye göre yoruma açık bir konu değildir." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun direkt olarak Karadeniz turunu kasteden Egemen, "İlgili tarihte Rize, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Artvin Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Trabzon mitingi olarak kamuoyuna yansımış bir dizi siyasi faaliyetlerinde, İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında bir kuruş dahi sarf edilip edilmediğinin –bir bardak su dahi olsa- araştırılmasını, şayet tespit edilmesi durumunda kamu zararının giderilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.
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