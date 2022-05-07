Son dakika: TELE 1 muhabirinden Ekrem İmamoğlu’na tepki! Nagehan Alçı’ya VIP minibüs bize yarım otobüs

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin yankıları sürüyor. Gezide bulunan Nagehan Alçı ile tepkilerin odağında kalan İmamoğlu'na kendisine destek veren pek çok sanatçıdan tepki gelmişti. Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi daha önce kendisine sık sık destek veren isimler İmamoğlu'nu topa tuttu.

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği poz gündem oldu. Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.