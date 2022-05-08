AK Parti MDK Üyesi Dr. Mehmet Sarı: Kılıçdaroğlu ‘önümden çekilin’ dedi! İmamoğlu ’yarışta ben de varım’ dedi

Bu gazeteciler VİP otobüsle buraya gidiyor. Harcamaların Ekrem İmamoğlu'nun cebinden yapılması ve özel danışmaları tarafından bu gazeteciler aranması lazım. Yani İBB, Trabzon'da ne açtı? Niye gazetecileri buraya götürdü? Burada bir yatırım mı yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. İmamoğlu burada bir seçim çalışması, burada Cumhurbaşkanlığında aday olmayı düşünüyor. Benim okumam bu şekilde.