Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç’tan Ekrem İmamoğlu’na sert tepki! Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

İmamoğlu'na bir daha oy vermeyeceğini belirten Sonuç, "Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda herkes istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde… Birinci turda herkes istediğine oy versin. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok." dedi.

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