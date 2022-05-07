Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan Alçı ile fotoğrafı CHP’yi karıştırdı! CHP’li yönetici Mete Duringa istifaya zorlandı

"ENAYİ YERİNE KOYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bu kişiler arasında yer alan CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede" ifadelerini kullandı.