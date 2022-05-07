07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı ile fotoğrafı CHP'yi karıştırdı! CHP'li yönetici Mete Duringa istifaya zorlandı

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı ile fotoğrafı CHP'yi karıştırdı! CHP'li yönetici Mete Duringa istifaya zorlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan Alçı ile fotoğrafı CHP’yi karıştırdı! CHP’li yönetici Mete Duringa istifaya zorlandı

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz programını takip eden gazetecilerle çektirdiği fotoğrafta Nagehan Alçı'nın yer almasını eleştiren CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, partisi tarafından istifasının istendiğini söyleyerek CHP'den istifa etti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın da katılması, partinin yandaşı gazeteci, sanatçı ve siyasileri ayaklandırdı.

Alçı'yı İmamoğlu'nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında eleştirilerde bulundu.

Nagehan Alçı'nın fotoğraf karesi içinde yer almasını eleştirilirken, bazı CHP'li isimler de bu duruma tepkisini göstererek İmamoğlu'nu eleştirmişti.

"ENAYİ YERİNE KOYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"
Bu kişiler arasında yer alan CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ YÖNETİCİ İSTİFAYA ZORLANDI
Söz konusu paylaşım sonrası partisi tarafından arandığını söyleyen Mete Duringa, istifasının istendiğini anlattı.

Duringa daha sonra partisinden istifa etiğine dair e- Devlet belgesini sosyal medya hesabından paylaşarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"
Mete Duringa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'nun içerisinde oldukları fotoğraf karesi ve tavırlayıla ilgili eleştirimin ardından mensubu olduğum örgüt tarafından aranarak, istifamın istenmesi-profilimde bulunan TİTLE'ı kaldırmam gerektiği söylemleri bana şunu gösterdi.

Siyaset bir oyun sahnesi. Bizlerin amacı ülkeyi kurtarmak. Birilerinin arkasına takılıp gitmek değil. Bundan dolayıdır ki, şahsım Mete Durinğa bugün CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticiliği görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bizler bu ülkenin savunucusu Atatürk İlke ve İnkilaplarının Askerleri, vatanına, milletine hayır getirecek gençleriz."

İmamoğlu’ndan zoraki özür! İMAMOĞLU'NDAN ZORAKİ ÖZÜR!
Şahan Gökbakar’dan İmamoğlu’na tepki: “Kibir ve durum körlüğü...” ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ: "KİBİR VE DURUM KÖRLÜĞÜ..."
İmamoğlu parmak salladı akıllı olun dedi İMAMOĞLU PARMAK SALLADI "AKILLI OLUN" DEDİ
İmamoğlu’nun Karadeniz turuna tepkiler dinmiyor İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ TURUNA TEPKİLER DİNMİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA