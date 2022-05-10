AK Parti’den Ekrem İmamoğlu’na zor sorular! Karadeniz turunun parası kendi cebinden mi İBB’den mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna tepkiler sürerken AK Partili kimi isimler, turun masraflarının İBB tarafından mı yoksa Ekrem İmamoğlu'nun özel gezisi için kendinin mi karşıladığına dair soruları sosyal medyadan yöneltti. Ayrıca Karadeniz gezisi esnasında İmamoğlu'nun "zarfta yardım" dağıttığı da ortaya çıktı. Dağıtılan yardımların İmamoğlu adına mı yoksa İBB adına mı dağıtıldığına dair sorularla birlikte AK Partili isimler paylaşımlar da yaptı.

"BU KADARI DA FAZLA!"

Sabah'tan Fatma Damla Kayayerli'nin haberine göre onlardan biri de AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz oldu. Türkyılmaz, Karadeniz gezisinin Trabzon durağında İBB Muhtarlar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın "sosyal yardım" adı altında yardımlar dağıtıp Instagram hesabından bunları paylaştığını açıkladı. Türkyılmaz sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık Trabzon ziyaretinde İmamoğlu adına "sosyal yardım" dağıtıyor. Ve aileleri deşifre edecek şekilde nezaketsizce kişisel sayfasından paylaşıyor. İstanbul hiçbir zaman önceliğiniz olmadı ama bu kadarı da fazla!" dedi.