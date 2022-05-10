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Son dakika: Türk askeri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 teröristi öldürdü

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: Türk askeri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 teröristi öldürdü

Son dakika haberleri.... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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