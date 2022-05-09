AK Partili Muhammet Kaynar’dan Ekrem İmamoğlu’na soru: Hizmet yok! 40 milyar TL ile ne yapıldı?





"HİZMET YOK! PEKİ BU 40 MİLYAR TL İLE NE YAPILDI?"



Muhammet Kaynar şunları söyledi:



"İBB, İSKİ ve İETT, 2021 yılında 40 milyar TL harcadı. Yapılan yeni bir yatırım yok. Bu miktarı izah edecek hizmet yok. Peki bu 40 milyar TL ile ne yapıldı? Belediyenin bu parası nasıl harcandı?"





"35 YILDA YAPILAMAYANI 2.5 YILDA YAPMIŞ"



"İBB'nin kurulduğu 1984 yılından 2019 yılı Haziran ayına kadar 35 yılda oluşan toplam borç 28 milyar TL, Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği 2019 yılı Haziran ayından 2021 yılı sonuna kadar 2.5 yılda yapılan ilave borç 30 milyar TL. Nasıl ama, 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmış."

İETT VE İSKİ'NİN BORÇLARI



"İETT ve İSKİ'nin durumu da maalesef aynı. İETT'nin toplam borcu 2021 yılı sonunda 3 milyar 930 milyon TL'ye yükselmiştir. Hiç kredi borcu olmayan bir kurum olarak devredilen İSKİ ise 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 5 milyar 290 milyon TL borçlu hale gelmiş."