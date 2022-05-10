Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümünde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Muhalefetten geçen onca zamana rağmen bir metin gelmedi." dedi.
Başkan Erdoğan Danıştay'ın 154'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Töreninde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar:
Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur. Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır.
FETÖ İHANET ÇETESİNİN YARGI İÇİNDEKİ DEHŞET VERİCİ YAPILANMASINA HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLDUK
Açıkça ifade ediyorum. Bu ülked ehiçbir savcının, hakimin hukukla bağdaşmayacak herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini doğrusu istemem. Aynı zamanda yargı mensuplarının bu hukukçu duruşunu herkesin karşısında, her şartta sergilemesini de beklerim. Darbelere kılıf uyduran, menfaat hesaplarının aleti olan yargı, millet adına karar veremez. FETÖ ihanet çetesinin yargı içindeki dehşet verici yapılanmasına hep birlikte şahit olduk. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi ile inşallah böyle tehditlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyorum.
YENİ ANAYASA İÇİN DEFALARCA TEŞEBBÜSTE BULUNDUK AMA MUHALEFET PARTİLERİNİN UZLAŞMAZ TAVRI NEDENİYLE AKAMETE UĞRADI
Hukuk devleti ilkesi demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Ülke yönetimine geldiğim günden beri Türkiye'nin hukuk devleti kimliğini yüceltmesinin mücadelesini veriyorum. Aslında ülkemizi yeni, demokratik yaklaşımla, yalın dille yazılmış yeni anayasaya kavuşturmak için TBMM'de defalarca teşebbüste bulunduk. Maalesef muhalefet partilerinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle akamete uğradık. Milletimizi ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği darbe mahsulü anayasadan kurtarma irademiz bakidir. İmkan bulduğumuzda ülkemizi özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız.
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ ÇOK YAKINDA FİİLEN BAŞLATIYORUZ
Yeni kanunların çıkartılamsı ve mevcut kanunların değiştirilmesi Meclis'in asli görevlerindendir. Kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niceliği de hayati öneme sahiptir. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. Danıştayımızın Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.
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