Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıl Dönümünde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Danıştay'ın 154'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Töreninde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkanlar:

Danıştay, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilafların hukuk marifetiyle çözümünü sağlıyor. Cumhuriyet tarihi maalesef yargının darbeciler tarafında olduğu pek çok kötü örneklerle doludur. Dünyanın her yerinde siyaset, etki alanını genişletmek ister. Bunun için sürekli sınırlarını zorlar. Yargı alanı da dahildir, hatta en başlarda gelir. Her yerde aynı çekişme yaşanmıştır, halen de yaşanmaktadır.