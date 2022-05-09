Son dakika: Bakan Hulusi Akar başkanlığında önemli toplantı! TSK’ya yeni talimatlar

BAKAN AKAR'DAN YENİ TALİMATLAR

Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.