CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan zoraki özür! ’Vız gelir tırıs gider’ sözleri için geri adım attı

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu ve otobüste gazetecilerle verdiği pozu eleştiren isimlere ateş püskürdü. Kendi yandaşlarına ve CHP tabanına meydan okuyan İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı'nın ateşi harlayan bu çıkışının ardından CHP'ye yakın isimler "Biz böyle konuşmadık Başkan. Böyle her şey çok güzel olmaz bence..." sözleriyle tepkisini dile getirip, İmamoğlu'nu kibirli olmakla suçladı.

ÖZÜR DİLEDİ TEVAZU NUMARASIYLA KİBRİNİ SERGİLEDİ

İmamoğlu, gece boyunca kendisine süren tepkiler ve birçok ünlü yandaşının da desteklerini çektiğini açıklamasının ardından geri adım atar gibi yaptı. CHP'li İBB Başkanı çiftçilere fide dağıtımı töreninde yaptığı konuşamada sadece 'vız gelip tırıs gider' sözü için özür dileyen İmamoğlu tevazu sahibiymiş gibi yapıp kibrini sergiledi ve hareketlerinin arkasında olduğunu belirti. İBB başkanı "Ben çiftçi çocuğuyum benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin çocuğuyum benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptığım 'vız gelir tırıs gider' lafından dolayı özür diliyorum. Onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım. Eleştiri hakkı bütün vatandaşlarımızda vardır ama ben dostluklarımı 3,5 yıldır elde ettiğim yol arkadaşlığımı bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim. Bir fotoğrafla bunu terk etmeye dönük cümleler kuranların kendilerini de bir gözden geçirmelerini ve bu cümleleri niçin kurduklarını tahlil etmelerini isterim." ifadelerini kullandı.