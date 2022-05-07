CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan zoraki özür! 'Vız gelir tırıs gider' sözleri için geri adım attı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Bayramlaşma' adı altında Karadeniz'de mitingler düzenledi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turnesine katılan gazeteciler kriz çıkardı. İmamoğlu, Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses gibi gazetecileri VİP otobüste ağırlamıştı. Otobüsteki fotoğrafa İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlardan tepki yağarken, İmamoğlu, 'Vız gelir tırıs gider. Akıllı olun' diyerek resti çekmişti. Bu sözleri CHP'ye yakınlığı ile bilinen isimler tarafından büyük tepki çekince ve destekler geri çekilmeye başlayınca İmamoğlu geri adım atmak zorunda kaldı ve özür diledi.
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu ve otobüste gazetecilerle verdiği pozu eleştiren isimlere ateş püskürdü. Kendi yandaşlarına ve CHP tabanına meydan okuyan İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı'nın ateşi harlayan bu çıkışının ardından CHP'ye yakın isimler "Biz böyle konuşmadık Başkan. Böyle her şey çok güzel olmaz bence..." sözleriyle tepkisini dile getirip, İmamoğlu'nu kibirli olmakla suçladı.
ÖZÜR DİLEDİ TEVAZU NUMARASIYLA KİBRİNİ SERGİLEDİ
İmamoğlu, gece boyunca kendisine süren tepkiler ve birçok ünlü yandaşının da desteklerini çektiğini açıklamasının ardından geri adım atar gibi yaptı. CHP'li İBB Başkanı çiftçilere fide dağıtımı töreninde yaptığı konuşamada sadece 'vız gelip tırıs gider' sözü için özür dileyen İmamoğlu tevazu sahibiymiş gibi yapıp kibrini sergiledi ve hareketlerinin arkasında olduğunu belirti. İBB başkanı "Ben çiftçi çocuğuyum benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin çocuğuyum benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptığım 'vız gelir tırıs gider' lafından dolayı özür diliyorum. Onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım. Eleştiri hakkı bütün vatandaşlarımızda vardır ama ben dostluklarımı 3,5 yıldır elde ettiğim yol arkadaşlığımı bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim. Bir fotoğrafla bunu terk etmeye dönük cümleler kuranların kendilerini de bir gözden geçirmelerini ve bu cümleleri niçin kurduklarını tahlil etmelerini isterim." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Gözünü 2023 hırsı bürümüş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanını hiçe sayarak Karadeniz yoluna düştü. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden çok tura katılan gazeteci isimler ve otobüste verilen poz sosyal medyanın gündemine oturdu.
Konuya ilişkin Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar ve Atilla Taş gibi sanatçı kimlikler İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklarken sosyal medyada da dikkat çeken yorumlar kayıtlara geçti.
"İMAM BAYILDI, İKİYÜZLÜ VE KİBİRLİ..."
LDP'li Cem Toker İmamoğlu'nun fotoğrafını alıntılayarak 'İmam bayıldı' ifadelerini kullandı. Yandaş Erk Acarer de İmamoğlu'nu 'ikiyüzlü' ve 'kibirli' olmakla suçladı.
İMAMOĞLU'NDAN KARŞI HAMLE: "VIZ GELİR TIRIS GİDER"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Kendisini eleştirenlere ateş püsküren İmamoğlu, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun ateşi harlayan bu çıkışının ardından tepkiler gelmeye devam etti.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN İ İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Şahan Gökbakar, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından açıklamada bulundu ve "Konuştukça daha da kötüye gidiyor herşey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... 'Herkes konuşacak, konuşacağız' diyorken, 'vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi?" diye konuştu.
Gökbakar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'u eleştirerek, "Fotoğraf çok çarpıcı... Çarpıklığın sahteliğin, çıkarcılığın, kibirin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi..." ifadelerini kullanmıştı.
FRAGMAN FENA DEĞİLDİ FİLM KÖTÜ BİTTİ...
İmamoğlu bu sözleri ile tepkileri daha da artırırken, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlığı oldu. İmamoğlu'na tepki gösterenlerden Ece Üner çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Üner, "Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. kapattık, bitti." dedi.
Yine İmamoğlu'na bugüne kadar kalkan olan isimlerden Ahmet Şık, "Her şey güzel olacaktı" lakin "Akıllı olmamız" istendi." sözleri ile tepkisini ortaya koydu.
Sunucu Öykü Serter: "Yok sayılmak mı? O bir kere.. 200-300'ün, 3-5 çapulcu ifadesinden farkı ne? İyi oldu ya, bu kez bir mesajla kalakalmadık da hiç olmazsa seçimden önce öğrendik sayenizde, teşekkürler Murat Ongun, Keyfiniz yerindeymiş,daim olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Bu sizin geziniz, bizimki başka.."
"PARMAK SALLAYIP 'AKILLI OLUN' DEMEN BİZE İŞLEMEZ! ÖZÜR DİLE"
CHP'den istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Akif Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
Çelebi, "Ekrem Bey hatalıyım diyememe kibrine bürünmüş: "Vız gelir tırıs gider.Hiç umurumda değil."demiş. Tepki verenleri hırslarına kurban olmakla,başkalarının değirmenine su taşımakla itham etmiş. Başkan! Parmak sallayıp "Akıllı olun" demen bize işlemez! Sakin ol, özrünü dile" şeklinde konuştu.
"ÇOK YAZIK"
İmamoğlu'nun "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmek isteyenler olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider" şeklindeki sözleri üzerine paylaşımda bulunan Canan Kaya isimli sosyal medya kullanıcısı "Çok yazık" ifadelerini kullandı.
"SEÇMENİNE MEYDAN OKUYOR, TUHAF"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı da İmamoğlu'nun kendisine eleştirenlere meydan okumasını "Seçmenine dünden bu yana meydan okuyor. Tuhaf." paylaşımıyla yorumladı.
"BÖYLE HER ŞEY GÜZEL ÇOK GÜZEL OLMAZ"
Yandaş Hayko Bağdat da Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterenler kervanına katıldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bağdat, "Biz böyle konuşmadık Başkan. Böyle her şey çok güzel olmaz bence..." dedi.
"HEM KENDİNİ HEM DE DAYANILMAZ DANIŞMANI ONGUN'U BİTİRDİ"
Güler Kömürcü isimli Twitter kullancısı, "Hâlâ tehdit ediyor!! Bitti! Kendisini, pek dayanılmaz danışmanı Murat Ongun ile birlikte bitirdi.. O da biliyor. Off.. Nasıl agresif nasıl öfkeli..Hımm.. Kime kızgın, açıklamaları yemeyen halka mı? :)" ifadeleriyle İmamoğlu'na tepkisini dile getirdi.
"NE VIZ GELİR NE TIRIS GEÇER..."
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol da İmamoğlu'nun sözleri üzerine "Ne vız gelir ne tırıs geçer..." paylaşımını yaptı.
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