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Son dakika: AK Parti'den İsviçre'deki PKK saldırısına sert tepki! Teröre bu fırsatı verenler hukuk konusunda aynaya bakmalı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: AK Parti’den İsviçre’deki PKK saldırısına sert tepki! Teröre bu fırsatı verenler hukuk konusunda aynaya bakmalı

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'de Türk vatandaşlarının hedef alındığı PKK saldırısı hakkında açıklama yaptı. Sözcü Çelik Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir" ifadelerine yer verdi.

İsviçre'deki PKK yandaşları, "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" kutlamalarında Türk vatandaşlarına saldırmıştı. AK Parti'nin saldırıya ve göz yumanlara tepkisi artarak devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İsviçre'nin Basel Kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Terör örgütüne bu fırsatı verenleri kınıyoruz. Teröre bu fırsatı verenlerin demokrasi ve hukuk konusunda aynaya bakması gerekir." ifadelerine yer verdi.

PKK'DAN TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRI

İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE, BASEL'DE "23 NİSAN FESTİVALİ"Nİ HEDEF ALAN SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğindeki bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmalarının, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

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İsviçre’de PKK yandaşları, Türklere saldırdı İSVİÇRE'DE PKK YANDAŞLARI, TÜRKLERE SALDIRDI

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