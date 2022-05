Algı mühendislerine tokat gibi cevap! Sınırlarda adeta kuş uçurtulmuyor

Irak, İran, Suriye sınırlarından Türkiye'ye sızmaya çalışan göçmenler, kaçakçılar anında tespit edilerek gerekli müdahale yapılıyor. Sınırlar örülen duvarlar, kurulan termal kameralar, sensörler, gözetleme kuleleri, İHA'larla an be an kontrol ediliyor.