Algı mühendislerine tokat gibi cevap! Sınırlarda adeta kuş uçurtulmuyor

Açılan yolları ile de sürekli devriye alan kontrolü gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en uzun sınırı Suriye'de bulunuyor. 877 kilometre uzunluğundaki sınırın ötesinde başarılı sınır ötesi harekatlarla Afrin, Cerablus, Azez, El- Bab, Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere 6 bölgeyi terörden arındırdı ve istikrar sağlandı. Böylece, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışanlar önlendi. Irak, İran sınırında ise kaçak girişler nerdeyse tamamen bitme noktasına geldi.