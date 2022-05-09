Algı mühendislerine tokat gibi cevap! Sınırlarda adeta kuş uçurtulmuyor
Son dakika haberine göre: Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu sınırlarda entegre güvenlik sistemi oluşturuldu. 'Sınırlarımız kevgire döndü' yalanını yayarak dünyayı etkileyen göçmen hareketliliği üzerinden algı yaratmaya çalışanların yüzleri dahi kızarmıyor. İleri teknoloji aygıtları kullanılarak yüzlerce km’lik sınırlarda adeta kuş uçurtulmuyor.
Muhalefet başta olmak üzere küresel düşmanların yerli işbirlikçilerinin, "Sınırlarımız kevgire döndü" yalanıyla Türkiye ilgili olmayan görüntüleri servis ederek sosyal medyada yapılan algı operasyonlarının aksine sınırlarından havada ve karada alınan önlemler sayesinde kuş bile uçurtulmuyor.
Açılan yolları ile de sürekli devriye alan kontrolü gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en uzun sınırı Suriye'de bulunuyor. 877 kilometre uzunluğundaki sınırın ötesinde başarılı sınır ötesi harekatlarla Afrin, Cerablus, Azez, El- Bab, Tel Abyad ve Rasulayn olmak üzere 6 bölgeyi terörden arındırdı ve istikrar sağlandı. Böylece, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışanlar önlendi. Irak, İran sınırında ise kaçak girişler nerdeyse tamamen bitme noktasına geldi.
Sınır güvenliği konusunda yalan haberler, sahte videolar ve dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dikkat çeken güvenlik uzmanları," Yapılan tüm açıklamalara, bilgilendirmelere rağmen maalesef bazıları gerçekleri anlamamakta, dinlememekte, görmemekte, duymamakta ısrar ediyorlar.
Hudutların korunması milli bir meseledir. Bunun herkes tarafından anlaşılması lazım. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor. Yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor.
Yalan haberler, sahte videolar, dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı gerçekleri görebilmeli. Sınırlarımızda ileri teknolojiler kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU: 52 gözetleme kulesi
IĞDIR: 54 km duvar, yol, aydınlatma kamera-termal sensör,41 elektrooptik kule
AĞRI: 81 km duvar, 25 km aydınlatma, kamera, termal sensör, 59 elektrooptik kule
VAN: 63 km duvar, 39 km yol, 103 eletrooptik kule,238 km yol yapımı ihale aşamasında
HAKKARI: 27 km yol, 27 elektroptik sistem, 26 km yolun yapımı sürüyor
ŞIRNAK: 33 km'lik set ihale aşamasında....
SURİYE SINIRI: 837 km güvenlik duvarı, 284 termal kamera
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