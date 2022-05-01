Eskişehir’de Trabzonsporluların sevinci kursağında kaldı! Kutlama yaptırmadılar!
Trabzonspor’un şanlı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokaklara çıktı. Türkiye’nin dört bir yanında kutlama yaparken Eskişehir’de Trabzonsporlular kutlama yapamadı.
2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu duyuran bordo mavili takım Trabzonspor'un taraftarı ülkenin dört bir yanında kutlama yaptı. Ancak Eskişehir'de Trabzonspor taraftarı sessiz kaldı.
ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARI KUTLAMALARA ENGEL OLDU
Maç saatlerinde meydanlarda yerini alan yüzlerce Eskişehirspor taraftarı, besteler söyleyerek yürüyüş yaptı. Uzun zamandır iki takım arasında devam eden gerginlikle birlikte Eskişehirspor taraftarı Trabzonspor taraftarına kutlama fırsatı vermemiş oldu.
TRABZONSPOR ATKISI YAKILDI
Ulus Anıtı Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce Eskişehirspor taraftarı beste söyledikten sonra meşale yaktı. Meşalenin ardından da Trabzonspor atkısı yakıldı.
EMNİYET GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI
Topluluktan habersiz şekilde cadde ve sokaklarda gezen Trabzonspor taraftarlarıyla Eskişehirspor taraftarları arasında küçük çaplı gerginlikler yaşandı. Emniyet mensupları ise büyük çaplı olayların olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
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