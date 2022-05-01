Eskişehir’de Trabzonsporluların sevinci kursağında kaldı! Kutlama yaptırmadılar!

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu duyuran bordo mavili takım Trabzonspor'un taraftarı ülkenin dört bir yanında kutlama yaptı. Ancak Eskişehir'de Trabzonspor taraftarı sessiz kaldı.