01 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eskişehir’de Trabzonsporluların sevinci kursağında kaldı! Kutlama yaptırmadılar!

Eskişehir’de Trabzonsporluların sevinci kursağında kaldı! Kutlama yaptırmadılar!

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
ABONE OL
Eskişehir’de Trabzonsporluların sevinci kursağında kaldı! Kutlama yaptırmadılar!

Trabzonspor’un şanlı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Eskişehir’de Eskişehirspor taraftarları sokaklara çıktı. Türkiye’nin dört bir yanında kutlama yaparken Eskişehir’de Trabzonsporlular kutlama yapamadı.

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu duyuran bordo mavili takım Trabzonspor'un taraftarı ülkenin dört bir yanında kutlama yaptı. Ancak Eskişehir'de Trabzonspor taraftarı sessiz kaldı.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLARI KUTLAMALARA ENGEL OLDU

Maç saatlerinde meydanlarda yerini alan yüzlerce Eskişehirspor taraftarı, besteler söyleyerek yürüyüş yaptı. Uzun zamandır iki takım arasında devam eden gerginlikle birlikte Eskişehirspor taraftarı Trabzonspor taraftarına kutlama fırsatı vermemiş oldu.

TRABZONSPOR ATKISI YAKILDI

Ulus Anıtı Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce Eskişehirspor taraftarı beste söyledikten sonra meşale yaktı. Meşalenin ardından da Trabzonspor atkısı yakıldı.

EMNİYET GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Topluluktan habersiz şekilde cadde ve sokaklarda gezen Trabzonspor taraftarlarıyla Eskişehirspor taraftarları arasında küçük çaplı gerginlikler yaşandı. Emniyet mensupları ise büyük çaplı olayların olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Ahmet Ağaoğlu’nun serveti ne kadar? AHMET AĞAOĞLU'NUN SERVETİ NE KADAR?
Trabzonsporlular meydanları doldurdu! TRABZONSPORLULAR MEYDANLARI DOLDURDU!
Trabzonspor’un şampiyonluk öyküsü TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜ
TFF, Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı TFF, TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor’a tebrik BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRABZONSPOR'A TEBRİK
Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Trabzonspor şampiyon! TRABZONSPOR ŞAMPİYON!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA