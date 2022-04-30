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Başkan Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik

SPOR
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan şampiyon Trabzonspor’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan @Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU, TRABZONSPOR'U KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu olan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonspor'u kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

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