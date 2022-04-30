O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor'un şampiyonluğa giden süreci

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın liderliğinde ve taraftarının yoğun desteğiyle yolcuğuna devam eden Bordo Mavili takım, sezon sonuna 3 hafta kala mutlu sona kavuştu. Peki, Trabzonspor şampiyonluğa nasıl ulaştı? Fırtına, nasıl bir dönemden geçti? İşte Trabzonspor'un adım adım şampiyonluk öyküsü...