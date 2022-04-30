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Haberler Galeri O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor'un şampiyonluğa giden süreci

O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor'un şampiyonluğa giden süreci

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın liderliğinde ve taraftarının yoğun desteğiyle yolcuğuna devam eden Bordo Mavili takım, sezon sonuna 3 hafta kala mutlu sona kavuştu. Peki, Trabzonspor şampiyonluğa nasıl ulaştı? Fırtına, nasıl bir dönemden geçti? İşte Trabzonspor'un adım adım şampiyonluk öyküsü...

Giriş Tarihi: 30.04.2022 23:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 23:23
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O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor’un şampiyonluğa giden süreci

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor oynadığı maçta beraberlikle biten maçla şampiyon oldu. 2021-2022 sezonunun başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın liderliğinde ve taraftarının ciddi destekleriyle yolcuğuna devam eden bordo mavi efsanesi, sezonun sonuna 3 hafta kala şampiyonluğu kazandı. Peki; Trabzonspor'un şampiyonluk serüveni nasıl ilerledi? Fırtına, neler yaşadı?

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O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor’un şampiyonluğa giden süreci

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile beraberlikle bitirdiği maçın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

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O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor’un şampiyonluğa giden süreci

SEZONUN BİTİMİNE 3 HAFTA KALA MUTLU SON

Sezon başından bu yana teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncülüğünde ve taraftarının büyük destekleriyle yolculuğunu sürdüren Fırtına, sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

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O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor’un şampiyonluğa giden süreci

ŞAMPİYONLUK NASIL GELDİ?

Peki; 2021-2022 sezonu şampiyonluğu Trabzonspor'a nasıl geldi? Bordo mavililer, nasıl bir süreçten geçti?

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O gün büyük geldi çattı! Şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor’un şampiyonluğa giden süreci

İşte şampiyon Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...