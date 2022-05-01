Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre: Ege Denizi'nde saat 04.33'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 3,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.33'de Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 3,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.01 05:22:41 37.2157 32.9478 5.0 -.- 2.1 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.05.01 04:54:11 39.6847 24.1208 20.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 04:33:34 39.5840 24.0920 21.1 -.- 4.5 4.4 YUNANISTAN İlksel
2022.05.01 04:25:07 37.0762 28.3475 5.9 -.- 1.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.05.01 03:50:14 38.5858 39.5278 5.0 -.- 1.7 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2022.05.01 02:35:01 40.0390 41.9290 8.0 -.- 2.1 -.- ASAGICAKMAK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.05.01 02:32:18 38.6890 41.8687 9.4 -.- 2.1 -.- KAPILI-KORKUT (MUS) İlksel
2022.05.01 01:23:46 41.1293 43.9160 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.05.01 00:29:44 39.9920 26.0808 5.4 -.- 1.7 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.30 23:07:20 38.3392 23.4455 13.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.04.30 22:38:21 36.9677 28.7387 4.1 -.- 2.3 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.30 22:15:30 37.0647 29.0410 9.6 -.- 1.9 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.30 22:13:35 36.9523 28.7312 8.6 -.- 1.9 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.30 21:08:29 37.2913 30.5932 5.0 -.- 1.6 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.04.30 18:47:01 34.9128 25.3442 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.30 18:46:39 39.0167 30.1968 8.3 -.- 2.3 -.- YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.04.30 17:56:49 34.9027 24.2493 8.1 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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