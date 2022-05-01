Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporlular meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın olduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan takip eden Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı.