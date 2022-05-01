01 Mayıs 2022, Pazar
Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporlular meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Trabzonspor şampiyon oldu! Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Antalyaspor ile 2-2 beraberlikle sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde etti. Senelerin ardından gelen tarihi şampiyonluktan sonra Bordo-mavili taraftarlar, meydanları coşturdu. İşte kutlamalardan görüntüler…
Giriş Tarihi: 01.05.2022 00:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 00:48
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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci