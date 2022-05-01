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Haberler Galeri Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporlular meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporlular meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

Trabzonspor şampiyon oldu! Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Antalyaspor ile 2-2 beraberlikle sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde etti. Senelerin ardından gelen tarihi şampiyonluktan sonra Bordo-mavili taraftarlar, meydanları coşturdu. İşte kutlamalardan görüntüler…

Giriş Tarihi: 01.05.2022 00:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 00:48
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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 beraberlikle bitirdiği maçla şampiyonluğunu duyuran Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluk kutlaması için sokaklara döküldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın olduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan takip eden Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı.

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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Alanlarda toplanan on binlerce taraftar, 2-2 sona eren karşılaşmanın bitişinin ardından büyük bir coşku yaşadı, bazı taraftarlar mutluluk gözyaşı döktü.

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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

ÇOLUK ÇOCUK ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.

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Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Bordo-mavili takım tarih yazdı! Trabzonsporluların meydanları doldurdu! 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci

TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.