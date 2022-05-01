CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden büyük skandal! Ramazan etkinliğinde yarı çıplak kadın dansı...

YARI ÇIPLAK KADIN DANS ETTİ

Sosyal medyaya yansıyan etkinlikte Ramazan ayının maneviyatına uygun olmayan bir şekilde yarı çıplak kadının dans ettiği görüldü.

Sahnedeki reklam panolarında "2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz" yazısı gözükürken Muhittin Böcek ismi de yer aldı.