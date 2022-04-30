Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Müzesindeki kupa sayısı kaç?
Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, Antalyaspor karşısından 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Matematiksel olarak şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'un kaç kere şampiyon olduğu merak ediliyor. Trabzonspor şampiyonlukları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Müzesindeki kupa sayısı kaç? İşte cevaplar...
Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmadan 1 puan alırsada matematiksel olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Trabzon'da şampiyonluk heyecanı yaşanırken, bordo-mavililerin en son ne zaman şampiyon olduğu merak ediliyor. Peki, Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Müzesindeki kupa sayısı kaç? İşte haberin detayları...
TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?
Trabzonspor son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşadı.
Ligde 6 kez şampiyon olan Trabzonspor'un kupayı kaldırdığı sezonlar şöyle:
1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84
Trabzonspor'un şampiyon olduğu 83-84 sezonundaki kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Bahattin Güneş, Şenol Ustaömer, Lemi Çelik, Osman Denizci, Hasan Vezir, Hasan Şengün, Kemal Serdar, Osman Şahinoğlu, Güngör Şahinkaya, İsmail Hakkı, Sinan Ünal, İhsan Derelioğlu, İsmail Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Gökhan Ersoy, Levent Erköse, İskender Günen
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.
Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETME ŞANSI
Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.
Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.
AVCI VE OYUNCULARIN İLK HEYECANI
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyon olunması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak.
2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.
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