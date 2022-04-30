Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmadan 1 puan alırsada matematiksel olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Trabzon'da şampiyonluk heyecanı yaşanırken, bordo-mavililerin en son ne zaman şampiyon olduğu merak ediliyor. Peki, Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Müzesindeki kupa sayısı kaç? İşte haberin detayları...

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Trabzonspor son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşadı.

Ligde 6 kez şampiyon olan Trabzonspor'un kupayı kaldırdığı sezonlar şöyle:

1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84