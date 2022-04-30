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TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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TFF, Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor için kutlama mesajı yayımladı.

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