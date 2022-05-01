Ahmet Ağaoğlu’nun serveti ne kadar? Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli ?

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında 38 yılın ardından elde ettiği zaferin ardından Kulüpler Birliği ve Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun serveti merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorundan Ahmet Ağaoğlu'nun servetini araştırmaya başladı. Peki Ahmet Ağaoğlu kimdir, aslen nereli, eşi Beyza Ağaoğlu ile kızı Aslıhan Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu serveti ne kadar? İşte ayrıntılar…