Son dakika: Et ve Süt Kurumu'nu basan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu
Son dakika haberi... Randevusuz ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK, İŞKUR’dan sonra Et ve Süt Kurumu’nu bastı. Randevu verilmemesine rağmen kurum önünde şov yapan Kılıçdaroğlu, CHP’li aktivist kadına sade vatandaş gibi söz verdi. Aktivist kadının, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev aldığı ve daha önce milletvekilliğine aday olduğu ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından ara verdiği provokasyon girişimlerine dün yeniden başladı. Bu kez Et ve Süt Kurumu'nu basan Kılıçdaroğlu, kurum önünde partililerle birlikte şov yaptı. CHP'li aktivist Hacer Foggo'yu sade vatandaş gibi konuşturarak fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, ESK ve Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan boyunca vatandaşların ucuz et alabilmesi için başlatılan market ortalamalarının yüzde 15-20 altındaki et satışlarını görmezden geldi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'ndan da randevu talebinde bulununca davet edilmiş, kendisine verilen brifingi siyasi malzeme yapınca, yaklaşımı samimi bulunmamış ve bir dahaki randevu talepleri karşılanmamıştı.
Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'nu, beraberinde kadın milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğini hatırlatarak, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak" dedi.
AKTİVİST FOGGO'YA SADE VATANDAŞ GİBİ SÖZ VERDİ
Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev alan, daha önce milletvekilliğine aday olan aktivist Hacer Foggo'ya sade vatandaş gibi söz verdi. Foggo'ya fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, Foggo'nun açıklamalarının bir siyasetçi açıklaması olmadığını söyledi. Ardından "Çağrım Türkiye'de siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamaktır" dedi ama kendisinin siyaset kurumunun saygınlığını zedelediğini dikkate almadı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu randevu almadan kurumları ziyaret ettiğine yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine "Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar" diyerek yaptığı baskına kılıf uydurmaya çalıştı.
KURUMDAN AÇIKLAMA
Et ve Süt Kurumu'nun Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi. Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.
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