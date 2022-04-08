Son dakika: Et ve Süt Kurumu’na randevusuz giden Kemal Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı! Algı operasyonuna jet yanıt

"BUGÜN BURADAYIM..."



Bunun üzerine kurum önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, olayla ilgili şunları söyledi:

"Daha önce TÜİK'e gitmiştim. Asgari ücretlilerin, memurların haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek düşük zam alınmasının yolunu açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin haksızlığına uğradığını duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim.

ET VE SÜT KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Et ve Süt Kurumu'nun Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi. Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "'Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.