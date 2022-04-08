Son dakika: Et ve Süt Kurumu'na randevusuz giden Kemal Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı! Algı operasyonuna jet yanıt
Son dakika haberi... Randevusuz ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Et ve Süt Kurumu binasına giremedi. Kurumun önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada güvenlikle konuşmaya başladı. Kılıçdaroğlu, güvenlikten "Randevunuz yoksa sizi içeri alamayız" yanıtını aldı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, gıdada sorun yaşandığı gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu bozdu.
Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Et ve Süt Kurumu var. Son olarak Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Çocukların beslenme hakkını koruyacağım" diyerek bu sabah saatlerinde kurumun yolunu tuttu.
"RANDEVUNUZ YOKSA SİZİ İÇERİ ALAMAYIZ"
Kurumun önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada güvenlikle konuşmaya başladı. Güvenlikten "Randevunuz yoksa sizi içeri alamayız" yanıtını alan Kılıçdaroğlu içeriye giremedi.
"BUGÜN BURADAYIM..."
Bunun üzerine kurum önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, olayla ilgili şunları söyledi:
"Daha önce TÜİK'e gitmiştim. Asgari ücretlilerin, memurların haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek düşük zam alınmasının yolunu açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin haksızlığına uğradığını duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim.
ET VE SÜT KURUMU'NDAN AÇIKLAMA
Et ve Süt Kurumu'nun Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi. Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "'Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.
TÜİK BİNASINA DA ALINMAMIŞTI
CHP lideri, geçtiğimiz yılın sonlarında da randevusu olmamasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmiş fakat binaya girememişti.
Yine kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir." sözleriyle algı yaratmaya çalışmıştı.
BAKAN VAHİT KİRİŞÇİ: BİZİM AÇ KİMSEMİZ YOK
Kılıçdaroğlu'nun gıdada sorun yaşandığı gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapma isteğini eleştiren Vahit Kirişçi, Türkiye'de aç, açıkta kimse olmadığını ve herkesin tok olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TRT Haber'de konuk olduğu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap verdi.
Cengiz Cevahiroğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Kirişçi, Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumu ile ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, gıdanın siyasete alet edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.
"BU ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ"
"85 milyon nüfus, 5 milyon mülteci, 90 milyon. 50 milyonun üzerinde turist. Şimdi burada çocukların aç yatağa girdiğini bu açlıklarıyla ilgili, bunları konuşmak üzere ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmalarını toplumun takdirine bırakıyorum. Bu alışkanlık haline geldi. Onlara eklenti yapılmaya çalışılıyor. Gıda siyasete malzeme edilebilecek bir konu değil." diyen Bakan Vahit Kirişçi, açıklamlarına şöyle devam etti:
Bu tarz da tarz değil. Burada niyetin bu olmadığını yani iddia ettikleri olmadığını net olarak söylüyorum. Bu konuları demokratik ülkede bir muhalefetin genel başkanının böyle tweet atmasını doğru ve şık bulmuyorum.
AÇTA AÇIKTA KİMSEMİZ YOK, HERKESİN KARNI TOK
Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil. Bizim açta açıkta kimsemiz yok, herkesin karnı tok, bu ülkenin üreticileri de nüfusun tamamını doyurmak için gece gündüz çalışıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ebubekir Gizligider kimdir, kaç yaşında? Ebubekir Gizligider nereli? İşte hayatı...
- Survivor 72. bölüm fragmanı yayınladı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- MEB EKYS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKYS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Nisan ara tatili ne zaman, hangi tarihte? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? MEB tatil takvimi
- esube. iskur.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 6-7 Nisan kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı il il kura sonuç listesi yayımlandı mı?
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 5-6 Mayıs tatil olacak mı? 9 gün tatil...
- En düşük emekli maaşı 5.246 TL olacak! Hesaplamalar kuruşu kuruşuna yapıldı! Emekliye %22.81, memura %15.31 temmuz düzenlemesi
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi Nisan'da mı, Mayıs'ta mı verilecek?
- İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz